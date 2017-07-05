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04:55 (мск), источник: "Российская газета"

РФ и КНР подписали меморандум о развитии приморских МТК

Меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2» подписан министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой и председателем Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэном. На церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь, сообщает пресс-служба минвостокразвития.

Источник: Reuters

Согласно подписанному документу, стороны будут оказывать содействие в развитии инфраструктуры МТК, включая автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, пункты пропуска и системы связи. Обе страны также выражают готовность упростить процедуры, расходы и время при таможенном оформлении транзитных грузов. Они намерены увеличить объем грузовых перевозок, усилить сотрудничество между портами Дальнего Востока России и портами Китая, поддерживать строительство международных логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции.

— Совместное развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» является важной составляющей сотрудничества по сопряжению Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Это новый качественный этап взаимного развития государственных стратегий Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, — приведены в сообщении слова Александра Галушки.

Координировать реализацию проекта будет специально созданная межведомственная рабочая группа, а управлением и эксплуатацией транспортных коридоров займется совместная управляющая компания.

Согласно концепции развития МТК, утвержденной правительством РФ, инфраструктура коридоров будет создаваться за счет частных инвестиций. Суммарно проект оценивается в 300 миллиардов рублей.

Справка «РГ».

В МТК «Приморье-1» входит маршрут Харбин — Муданьцзян — Суйфэньхэ — Пограничный (Дуннин — Полтавка) — Уссурийск — порты Владивосток / Восточный / Находка.

«Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь (Чанчунь — Цзилинь — Хуньчунь) с портами Славянка, Зарубино и Посьет в Приморье.

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