США: запуск КНДР ракеты дальнего радиуса — новая угроза миру

Источник: Reuters

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал это новой эскалацией северокорейской угрозы — как для США, так и для всего мира, предупредив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Северной Кореи ядерного оружия. Ранее Пхеньян сообщил, что запуск ракеты, упавшей в акватории Японского моря, стал первым в истории страны успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

В Вашингтоне полагают, что отныне КНДР обладает возможностью нанести ракетный удар по Аляске.

В то же время эксперты считают, что ракета неспособна попасть в заданную цель.

Спустя считанные часы после запуска северокорейской ракеты США потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения проблемы. Закрытая встреча совета, куда входят представители 15 государств, назначена на 5 июля. Ранее Россия и Китай призвали Северную Корею заморозить ракетную и ядерную программы. Одновременно Москва и Пекин призвали заморозить планы проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных крупномасштабных военных маневров. Значительная часть совместного заявления России и Китая обращена к Соединенным Штатам.

По утверждению северокорейских СМИ, Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском ракеты. | Источник: Reuters

В частности, две страны выступают против «военного присутствия внерегиональных сил в Северо-Восточной Азии», а также подчеркивают, что «справедливые озабоченности КНДР следует уважать». Россия и Китай назвали запуск северокорейской ракеты неприемлемым, но вместе с тем призвали США не размещать в Южной Корее противоракетные комплексы подвижного наземного базирования THAAD, предназначенные для отражения возможного нападения с использованием подобных ракет. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» состоялся в 03:40 по московскому времени (00:40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. Япония уже заявила протест властям Северной Кореи.

Японский премьер-министр Синдзо Абе сказал, что запуск «демонстрирует возросший уровень угрозы».

Президент США Дональд Трамп также резко отреагировал на очередное ракетное испытание.

По данным японских военных, ракета «Хвасон-14», упавшая в Японское море, преодолела расстояние примерно в 930 километров. | Источник: Reuters

«Этому парню что, больше нечем заняться?» — написал Трамп в «Твиттере», очевидно, имея в виду лидера КНДР Ким Чен Ына.

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«Сложно поверить, что Япония и Южная Корея будут дальше с этим мириться. Возможно, Китай сделает серьезный шаг […] и покончит с этим абсурдом раз и навсегда!» — добавил Трамп. Днем ранее Трамп провел телефонный разговор с лидерами Китая и Японии по проблеме Северной Кореи. В последние несколько месяцев КНДР резко увеличила число испытаний ракет — с начала года зафиксировано уже 11 запусков. По данным японских военных, полет ракеты «Хвасон-14», упавшей в Японское море, длился 37 минут. Она преодолела расстояние примерно в 930 километров. Власти Северной Кореи уже заявили, что их ракета может поразить цель в любой точке мира. Однако, хотя Пхеньян, судя по всему, добился некоторого прогресса в ракетных технологиях, эксперты считают, что эта ракета не в состоянии точно поразить цель.

Источник: Русская служба Би-би-си

Как далеко может улететь эта ракета? Основной вопрос заключается в том, каков реальный радиус действия ракеты «Хвасон-14», подчеркивает корреспондент Би-би-си в Сеуле Стиве Эванс. Может ли она достать Соединенные Штаты? Член авторитетной американской общественной организации «Союз обеспокоенных ученых» физик Дэвид Райт говорит, что если поступающие сообщения верны, максимальный радиус действия этой ракеты по стандартной траектории составляет примерно 6700 км.

Это значит, что ракета может долететь до Аляски, но достичь Гавайских островов или территории других американских штатов она не в состоянии, утверждает ученый.

Однако Северной Корее нужна не просто ракета, отмечает наш корреспондент в Сеуле. В баллистической ракете должна быть обеспечена защита боеголовки при повторном входе в атмосферу. Пока не понятно, обладает ли такими технологиями Северная Корея.

Источник: Русская служба Би-би-си