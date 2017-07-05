США: запуск КНДР ракеты дальнего радиуса — новая угроза миру
США заявили, что проведенный минувшей ночью Пхеньяном запуск был испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.
США заявили, что проведенный минувшей ночью Пхеньяном запуск был испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал это новой эскалацией северокорейской угрозы — как для США, так и для всего мира, предупредив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Северной Кореи ядерного оружия.
Ранее Пхеньян сообщил, что запуск ракеты, упавшей в акватории Японского моря, стал первым в истории страны успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.
В то же время эксперты считают, что ракета неспособна попасть в заданную цель.
Спустя считанные часы после запуска северокорейской ракеты США потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения проблемы. Закрытая встреча совета, куда входят представители 15 государств, назначена на 5 июля.
Ранее Россия и Китай призвали Северную Корею заморозить ракетную и ядерную программы.
Одновременно Москва и Пекин призвали заморозить планы проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных крупномасштабных военных маневров.
Значительная часть совместного заявления России и Китая обращена к Соединенным Штатам.
В частности, две страны выступают против «военного присутствия внерегиональных сил в
Россия и Китай назвали запуск северокорейской ракеты неприемлемым, но вместе с тем призвали США не размещать в Южной Корее противоракетные комплексы подвижного наземного базирования THAAD, предназначенные для отражения возможного нападения с использованием подобных ракет.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» состоялся в 03:40 по московскому времени (00:40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции
Япония уже заявила протест властям Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп также резко отреагировал на очередное ракетное испытание.
«Этому парню что, больше нечем заняться?» — написал Трамп в «Твиттере», очевидно, имея в виду лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Сложно поверить, что Япония и Южная Корея будут дальше с этим мириться. Возможно, Китай сделает серьезный шаг […] и покончит с этим абсурдом раз и навсегда!» — добавил Трамп.
Днем ранее Трамп провел телефонный разговор с лидерами Китая и Японии по проблеме Северной Кореи.
В последние несколько месяцев КНДР резко увеличила число испытаний ракет — с начала года зафиксировано уже 11 запусков.
По данным японских военных, полет ракеты «Хвасон-14», упавшей в Японское море, длился 37 минут. Она преодолела расстояние примерно в 930 километров.
Власти Северной Кореи уже заявили, что их ракета может поразить цель в любой точке мира. Однако, хотя Пхеньян, судя по всему, добился некоторого прогресса в ракетных технологиях, эксперты считают, что эта ракета не в состоянии точно поразить цель.
Как далеко может улететь эта ракета?
Основной вопрос заключается в том, каков реальный радиус действия ракеты «Хвасон-14», подчеркивает корреспондент
Может ли она достать Соединенные Штаты?
Член авторитетной американской общественной организации «Союз обеспокоенных ученых» физик Дэвид Райт говорит, что если поступающие сообщения верны, максимальный радиус действия этой ракеты по стандартной траектории составляет примерно 6700 км.
Однако Северной Корее нужна не просто ракета, отмечает наш корреспондент в Сеуле. В баллистической ракете должна быть обеспечена защита боеголовки при повторном входе в атмосферу.
Пока не понятно, обладает ли такими технологиями Северная Корея.