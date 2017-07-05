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08:27 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Макрон опустился под воду на атомной подводной лодке

Президент Франции Эммануэль Макрон провел несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки, приняв участие в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты.

На АПЛ «Ле Террибль», находившейся в 300 км от побережья Бретани, Макрона опустили с вертолета. Позже французский президент опубликовал в соцсетях фотографию спуска.

Во время загрузки произошла ошибка.

После того как в 2019 году Британия покинет Евросоюз, Франция останется единственной из 27 стран объединенной Европы, в арсенале которой есть ядерное оружие.

Макрон подчеркнул важность французских сил ядерного сдерживания, назвав их «краеугольным камнем безопасности».

Имитация ядерного запуска была частью программы визита президента на военно-морскую базу Иль-Лонг, где он провел весь день.

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Именно там дислоцируются все четыре французские атомные подводные лодки, оснащенные ядерными баллистическими ракетами.

Помимо подлодок, ядерные ракеты есть и на вооружении французских ВВС. В общей сложности ядерный арсенал страны составляет около 300 боеголовок.

Одновременно с визитом президента Макрона на Иль-Лонг новое французское правительство под председательством Эдуара Филиппа с легкостью выиграло голосование о доверии в парламенте: его поддержали 370 депутатов нижней палаты, «против» проголосовали лишь 67.

Филипп представил на утверждение парламентариев программу работы своего кабинета, включающую в себя сокращение бюджетных расходов и реформу трудового законодательства.

Категорически против этой реформы выступали французские профсоюзы, которые теперь угрожают массовыми забастовками ближайшей осенью.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
5
Ротокан Карлович
Вот это крутой парень,просто гейпарень ,а не парень...гейропа-горда...
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Сергей Костенко
А когда он с голым торсом - на лошади поскачет???
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Дмитрий С
Уморительно... Вся их военная доктрина - имитация)))
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