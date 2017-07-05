Макрон опустился под воду на атомной подводной лодке

На АПЛ «Ле Террибль», находившейся в 300 км от побережья Бретани, Макрона опустили с вертолета. Позже французский президент опубликовал в соцсетях фотографию спуска.

После того как в 2019 году Британия покинет Евросоюз, Франция останется единственной из 27 стран объединенной Европы, в арсенале которой есть ядерное оружие.

Макрон подчеркнул важность французских сил ядерного сдерживания, назвав их «краеугольным камнем безопасности».