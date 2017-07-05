Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
В Подмосковье на базе отдыха нашли человеческие останки в мангале
Младенец в Канаде впервые записан без указания пола
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
«Придут и вернут Крым»: спикер Рады об украинских моряках
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Щиты Венесуэлы
06:06 (мск), источник: РИА Новости

Индийская делегация посетила полигон ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Индийская делегация в рамках подготовки к международным российско-индийским межвидовым учениям «ИНДРА — 2017» посетила полигон Тихоокеанского флота «Сергеевский» в Приморье, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Источник: РИА Новости

«Для индийских гостей на полигоне “Сергеевский” подразделения приморского общевойскового объединения продемонстрировали огневые возможности полигона для стрелкового оружия и боевых машин. На показном занятии российские военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения танков Т-72 и БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия», — сообщил Матвеев.

По его словам, разведчики провели показное занятие по преодолению «Тропы разведчика». Инженерные подразделения разыграли маневренный учебный бой, в ходе которого возвели понтонную переправу. После осмотра полигона представителям индийской делегации предоставили возможность провести контрольные стрельбы из различных образцов российского стрелкового оружия.

В этом году впервые российско-индийские учения пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» будут проведены одни учения с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Тиллерсон: США хотят принять «более жесткие меры» против КНДР
Кабмин продлил запрет на ввоз продовольствия из ряда стран
Умер писатель Даниил Гранин
Российский летчик Ярошенко попросил Трампа о возвращении домой
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как свет, цвет и рисунок увеличивают комнату
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Строительство жилья в России предложили национализировать
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь