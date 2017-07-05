Индийская делегация посетила полигон ТОФ

«Для индийских гостей на полигоне “Сергеевский” подразделения приморского общевойскового объединения продемонстрировали огневые возможности полигона для стрелкового оружия и боевых машин. На показном занятии российские военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения танков Т-72 и БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия», — сообщил Матвеев.

По его словам, разведчики провели показное занятие по преодолению «Тропы разведчика». Инженерные подразделения разыграли маневренный учебный бой, в ходе которого возвели понтонную переправу. После осмотра полигона представителям индийской делегации предоставили возможность провести контрольные стрельбы из различных образцов российского стрелкового оружия.