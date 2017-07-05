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06:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мэр Хабаровска объяснил неожиданную отставку Гроо

По мнению Александра Соколова, это часть рабочего процесса.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Смена жизненных планов вынудила уйти со своего поста начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега Гроо. Его уход — часть обычного процесса, а не проблема, сообщил корр. ИА AmurMedia мэр города Александр Соколов на объезде по объектам строительства.

Ранее агентство сообщало, что начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо, а также его заместитель Олег Грабков ушли в отставку. Как сообщили в мэрии, оба чиновника написали заявления «по собственному желанию».

По мнению городского главы Александра Соколова, обсуждение ухода Гроо слишком раздуто.

— Наверное, никому не запрещено подавать заявление об уходе. Я бы, конечно, Гроо не отпускал, но он настаивает, у него другие жизненные планы. И это, в общем-то, периодически происходит, не нужно из этого делать большую трагедию. Незаменимых людей у нас нет. Когда-то всех нас придет и кто-то заменит. Может быть, даже более эффективный, чем работающий сейчас руководитель, — подытожил Александр Соколов.

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