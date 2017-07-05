Мэр Хабаровска объяснил неожиданную отставку Гроо

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Смена жизненных планов вынудила уйти со своего поста начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега Гроо. Его уход — часть обычного процесса, а не проблема, сообщил корр. ИА AmurMedia мэр города Александр Соколов на объезде по объектам строительства.

Ранее агентство сообщало, что начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо, а также его заместитель Олег Грабков ушли в отставку. Как сообщили в мэрии, оба чиновника написали заявления «по собственному желанию».

По мнению городского главы Александра Соколова, обсуждение ухода Гроо слишком раздуто.