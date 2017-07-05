Омские окружные избиркомы начнут работу с кандидатами 11 июля
Сформированы окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Омского городского Совета.
Сформированы окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Омского городского Совета.
Решением Омской городской избирательной комиссии сформированы окружные комиссии, которые займутся подготовкой и проведением выборов депутатов Омского городского Совета. Работу с кандидатами окружные избиркомы начнут 11 июля.
Всего сформировано 10 избирательных комиссий в округах. Каждая комиссия будет совмещать полномочия по подготовке и проведению выборов в двух одномандатных избирательных округах. В их состав вошли представители политических партий и общественных объединений.
По пять своих представителей в комиссии направили «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ, по четыре — «Гражданская платформа», «Партия Роста» и «Яблоко».
Выборы депутатов Омского городского Совета пройдут 10 сентября в единый день голосования.