Омские окружные избиркомы начнут работу с кандидатами 11 июля

Решением Омской городской избирательной комиссии сформированы окружные комиссии, которые займутся подготовкой и проведением выборов депутатов Омского городского Совета. Работу с кандидатами окружные избиркомы начнут 11 июля.

Всего сформировано 10 избирательных комиссий в округах. Каждая комиссия будет совмещать полномочия по подготовке и проведению выборов в двух одномандатных избирательных округах. В их состав вошли представители политических партий и общественных объединений.

По пять своих представителей в комиссии направили «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ, по четыре — «Гражданская платформа», «Партия Роста» и «Яблоко».

Выборы депутатов Омского городского Совета пройдут 10 сентября в единый день голосования.