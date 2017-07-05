Глава государства совершил прогулку по вечерней Астане

Во время рабочего выезда глава государства посетил отреставрированный монумент «Байтерек», являющийся символом столицы.

В ходе капитального ремонта преобразилось внутреннее оформление сооружения. В частности, установлены новые энергосберегающие стеклопакеты купола и ствола монумента, позволяющие уменьшить затраты и потери тепла. Холл монумента украсил огромный LED-экран.

Далее президент Казахстана ознакомился с экспозициями, представленными на ежегодном международном культурном фестивале ASTANA ART FEST, проходящем под открытым небом на бульваре Нуржол.

Свои творения на фестивале продемонстрируют свыше 60 авторов из Казахстана, России, Франции, Украины, Испании, США, Германии, Армении, Японии, Узбекистана.

Также в рамках рабочего выезда Нурсултан Назарбаев совершил прогулку по пешеходной зоне «Арбат», расположенной рядом с памятником хану Кенесары. На «Арбате» главе государства были представлены эксклюзивные работы казахстанских ремесленников из кожи, войлока, глины и дерева, прозвучали мелодии уличных музыкантов.

Здесь же аким столичного района «Сарыарка» ознакомил президента Казахстана с планом дальнейшего развития инфраструктуры района.

Глава государства побеседовал с жителями и гостями столицы, а также поздравил всех с наступающим Днем столицы, пожелав здоровья и благополучия.

В завершение президенту Казахстана было продемонстрировано светозвуковое лазерное шоу на набережной реки Есиль.