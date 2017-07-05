Кабмин одобрил начало переговоров с ЕС по двум программам финансирования

Переговоры по двум соглашениям о финансировании начнутся в ближайшее время. Добро на это дал кабинет министров.

Бюджет первого проекта — более 61-го миллиона евро. Направлен он на развитие малых и средних предприятий, в первую очередь — в селах. Здесь же заложены инвестиции в энергоэффективность. Рассчитан проект на семь лет.

Второе соглашение предусматривает повышение потенциала государственного управления в выполнении Соглашения об ассоциации. На это выделят 29 миллионов евро.