Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
В Подмосковье на базе отдыха нашли человеческие останки в мангале
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
Идеальный шпагат: Волочкова показала растяжку в бикини
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Украинский чиновник: Донбасс уже не спасти
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
08:25 (мск), источник: Publika.md

Кабмин одобрил начало переговоров с ЕС по двум программам финансирования

91 миллион евро готов перечислить Молдове Евросоюз на развитие инфраструктуры в селах и наращивания потенциала государственных учреждений.

Источник: Publika.md

Переговоры по двум соглашениям о финансировании начнутся в ближайшее время. Добро на это дал кабинет министров.

Бюджет первого проекта — более 61-го миллиона евро. Направлен он на развитие малых и средних предприятий, в первую очередь — в селах. Здесь же заложены инвестиции в энергоэффективность. Рассчитан проект на семь лет.

Второе соглашение предусматривает повышение потенциала государственного управления в выполнении Соглашения об ассоциации. На это выделят 29 миллионов евро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Тиллерсон: США хотят принять «более жесткие меры» против КНДР
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Умер писатель Даниил Гранин
Российский летчик Ярошенко попросил Трампа о возвращении домой
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
В России дешевеет вторичное жилье
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь