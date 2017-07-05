Александр Соколов сообщил о своем участии в выборах мэра Хабаровска

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Рассуждения политологов о возможном переделе в Хабаровске лишены основания. Пока уход на другие должности не планируется, сообщил корр. ИА AmurMedia мэр города Александр Соколов на объезде по объектам строительства.

Ранее некоторые политологи сообщали о том, что мэр Хабаровска Александр Соколов может уйти в Совет Федерации РФ. По мнению самого градоначальника, подобные измышления в большинстве своем лишены основания.

— Всегда много домыслов, еще больше вымыслов и ошибок в этих рассуждениях. Ничего такого я не планирую и не надейтесь, этого не произойдет, — лаконично сообщил Александр Соколов.

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