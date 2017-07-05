Прилетевших в Иркутск миссионеров из Южной Кореи выдворили из страны
Каждый из них уплатил 32 тысячи рублей штрафа.
Каждый из них уплатил 32 тысячи рублей штрафа.
Четверых миссионеров из Южной Кореи, которые прилетели в Иркутск в конце июня, выдворили из страны. Также каждый иностранец уплатил штраф в 32 тысяч рублей. В ходе
Иностранцы были задержаны за незаконное ведение миссионерской деятельности. Двое мужчин и две женщины прибыли в село Петропавловка Джидинского района республики из Иркутска в конце июня для распространения религиозного учения.
Прибыв в село поздно вечером и разместившись в гостинице, уже на следующий день корейцы начали обходить дома местных жителей с целью разъяснения им основ религиозного учения баптистов. При этом иностранцы не получали разрешений на ведение миссионерской деятельности ни у одной из четырех баптистских общин, зарегистрированных на территории Бурятии.
Районный суд Джидинского района признал граждан Южной Кореи виновными в совершении административных правонарушений. После уплаты штрафов их выдворили из страны.