Прилетевших в Иркутск миссионеров из Южной Кореи выдворили из страны

Четверых миссионеров из Южной Кореи, которые прилетели в Иркутск в конце июня, выдворили из страны. Также каждый иностранец уплатил штраф в 32 тысяч рублей. В ходе паспортно-визового контроля пассажиров авиарейса Сеул-Иркутск миссионеры заявили, что их официальная цель посещения России — туризм. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Иностранцы были задержаны за незаконное ведение миссионерской деятельности. Двое мужчин и две женщины прибыли в село Петропавловка Джидинского района республики из Иркутска в конце июня для распространения религиозного учения.

Прибыв в село поздно вечером и разместившись в гостинице, уже на следующий день корейцы начали обходить дома местных жителей с целью разъяснения им основ религиозного учения баптистов. При этом иностранцы не получали разрешений на ведение миссионерской деятельности ни у одной из четырех баптистских общин, зарегистрированных на территории Бурятии.

Районный суд Джидинского района признал граждан Южной Кореи виновными в совершении административных правонарушений. После уплаты штрафов их выдворили из страны.