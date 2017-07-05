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08:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Большого Камня: Жарю шашлыки, никаких обысков, это все фейк

Информацию про обыски в администрации Дмитрий Чернявский считает предвыборным «вбросом».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 июля, PrimaMedia.

Глава Большого Камня Дмитрий Чернявский опроверг информацию СМИ об обысках в его рабочем кабинете и дома. По его словам, все появившиеся новости являются фейковыми и связаны с предвыборной борьбой, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня в СМИ и нескольких политических каналах появилась информация, что 4 июля в администрации города Большой Камень прошли обыски. Сообщалось, что следственные органы Приморского края наведались в рабочий кабинет главы и к нему домой. После допроса, мэра отпустили. Претензии, якобы, касались его коммерческой деятельности и конфликта между деловыми партнерами, и никак не были связаны с его деятельностью на посту главы городского округа.

Сам Чернявский удивился появлению новостей про обыски и назвал их происками политических конкурентов в преддверии выборов.

— У меня все хорошо. Я сейчас стою около тандыра, жарю шашлыки. Никаких обысков не было. Выборы, поэтому такие сообщения появляются в СМИ. Нужно понимать, что это фейковые новости, — рассказал корр. ИА PrimaMedia Дмитрий Чернявский.

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