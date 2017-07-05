Максим Решетников в Москве расскажет о преимуществах Перми

В работе форума примет участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников, сообщает пресс-служба губернатора.

Участники форума обсудят проблемы, стоящие перед современными мегаполисами, и перспективы их решения. Будет представлено исследование, посвященное анализу агломерационных процессов в мировой и российской экономиках на примере моделей управления такими мегаполисами как Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Шанхай, и Буэнос-Айрес.

Глава Прикамья выступит спикером на пленарной сессии «Агломерации как управленческий вызов». Также он примет участие в панельной дискуссии «Город как бенефициар двух столиц» и конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия страны». Решетников расскажет о перспективах развития Пермской агломерации, о преимуществах Перми и Пермского края.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года под эгидой правительства Москвы и при личном участии мэра Москвы Сергея Собянина. VII Московский урбанистический форум пройдет с 6 по 12 июля на ВДНХ.