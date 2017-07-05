Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США в Сирии: «Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска» - СМИ
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
Младенец в Канаде впервые записан без указания пола
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
«Доккер» — новая недорогая модель Renault для России
Mercedes разработал автобусы для «Черной Африки»
Идеальный шпагат: Волочкова показала растяжку в бикини
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Украинский чиновник: Донбасс уже не спасти
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
09:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников в Москве расскажет о преимуществах Перми

ПЕРМЬ, 5 июля, ФедералПресс. В четверг, 6 июля, начнет работу VII Московский урбанистический форум 2017. Он будет посвящен влиянию агломерационных процессов в экономике на качество жизни и управление крупнейшими городами мира.

Источник: РИА "Новости"

В работе форума примет участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников, сообщает пресс-служба губернатора.

Участники форума обсудят проблемы, стоящие перед современными мегаполисами, и перспективы их решения. Будет представлено исследование, посвященное анализу агломерационных процессов в мировой и российской экономиках на примере моделей управления такими мегаполисами как Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Шанхай, и Буэнос-Айрес.

Глава Прикамья выступит спикером на пленарной сессии «Агломерации как управленческий вызов». Также он примет участие в панельной дискуссии «Город как бенефициар двух столиц» и конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия страны». Решетников расскажет о перспективах развития Пермской агломерации, о преимуществах Перми и Пермского края.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года под эгидой правительства Москвы и при личном участии мэра Москвы Сергея Собянина. VII Московский урбанистический форум пройдет с 6 по 12 июля на ВДНХ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рабовладельцев из Кемерово будут судить за похищения и пытки людей
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Тиллерсон: США хотят принять «более жесткие меры» против КНДР
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Умер писатель Даниил Гранин
Российский летчик Ярошенко попросил Трампа о возвращении домой
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь