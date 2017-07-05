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08:55 (мск), источник: Капитал

РФ продлила санкции против Украины и стран Запада

Правительство России до 31 декабря 2018 года продлило действие контрсанкций, которые были введены странами Запада. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду утром, 5 июля, на сайте правительства РФ, передает РБК-Украина.

Источник: Капитал

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — отмечается в сообщении.

Также на сайте правительства РФ добавили, что ограничения направлены на «распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России».

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