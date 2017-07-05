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09:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Новым председателем Минского облисполкома назначен Анатолий Исаченко

Президент назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ранее он занимал должность помощника Президента — инспектора по Минской области. Теперь кандидатуру нового председателя должна утвердить сессия Минского областного Совета депутатов.

Мотивируя свое решение, Президент обратил внимание на характерные особенности Минской области. И по территории, и по вкладу в экономику страны она играет значительную роль:

— Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области.

Учитывая, что Анатолий Исаченко досконально знает работу вертикали и имеет необходимый опыт, Президент рассчитывает, что новый руководитель сумеет выполнить поставленные задачи. Со своей стороны Александр Лукашенко пообещал поддержку:

— На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах Совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать.

Александр Лукашенко также сказал о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.

Уже в общении с журналистами Анатолий Исаченко рассказал, на чем сосредоточит внимание в своей работе:

— Президент поручил придать динамики в развитии региона, чтобы область как можно больше добавляла. Главный резерв — это кадры и технологии. Надо работать с кадрами. Это наш золотой запас, то, что может двигать нас вперед.

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