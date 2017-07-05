Новым председателем Минского облисполкома назначен Анатолий Исаченко
Президент назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета.
Президент назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета.
Ранее он занимал должность помощника Президента — инспектора по Минской области. Теперь кандидатуру нового председателя должна утвердить сессия Минского областного Совета депутатов.
Мотивируя свое решение, Президент обратил внимание на характерные особенности Минской области. И по территории, и по вкладу в экономику страны она играет значительную роль:
— Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор
Учитывая, что Анатолий Исаченко досконально знает работу вертикали и имеет необходимый опыт, Президент рассчитывает, что новый руководитель сумеет выполнить поставленные задачи. Со своей стороны Александр Лукашенко пообещал поддержку:
— На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах Совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать.
Александр Лукашенко также сказал о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.
Уже в общении с журналистами Анатолий Исаченко рассказал, на чем сосредоточит внимание в своей работе:
— Президент поручил придать динамики в развитии региона, чтобы область как можно больше добавляла. Главный резерв — это кадры и технологии. Надо работать с кадрами. Это наш золотой запас, то, что может двигать нас вперед.