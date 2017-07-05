В Татарстане будет сформирован новый состав Центризбиркома

Отмечается, что полномочия действующего состава центральной избирательной комиссии истекают 10 сентября после муниципальных выборов.

— Предложения по кандидатурам в новый состав парламент будет принимать в течение месяца. А новый состав будет назначен не позднее 22 сентября, — говорится в сообщении.