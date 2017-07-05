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10:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане будет сформирован новый состав Центризбиркома

Президиум Госсовета Татарстана объявил о формировании нового состава ЦИК республики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что полномочия действующего состава центральной избирательной комиссии истекают 10 сентября после муниципальных выборов.

 — Предложения по кандидатурам в новый состав парламент будет принимать в течение месяца. А новый состав будет назначен не позднее 22 сентября, — говорится в сообщении.

Напомним, что в состав ЦИК РТ входят 14 членов с правом решающего голоса. Половина назначается Госсоветом, половина — президентом республики. Действующий состав сформирован в 2012 году. Сейчас ЦИК Татарстана возглавляет Экзам Губайдуллин, экс-член Совета федерации от республики и бывший глава аппарата президента Татарстана.

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