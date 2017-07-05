В Татарстане будет сформирован новый состав Центризбиркома
Президиум Госсовета Татарстана объявил о формировании нового состава ЦИК республики. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Президиум Госсовета Татарстана объявил о формировании нового состава ЦИК республики. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что полномочия действующего состава центральной избирательной комиссии истекают 10 сентября после муниципальных выборов.
— Предложения по кандидатурам в новый состав парламент будет принимать в течение месяца. А новый состав будет назначен не позднее 22 сентября, — говорится в сообщении.
Напомним, что в состав ЦИК РТ входят 14 членов с правом решающего голоса. Половина назначается Госсоветом, половина — президентом республики. Действующий состав сформирован в 2012 году. Сейчас ЦИК Татарстана возглавляет Экзам Губайдуллин,