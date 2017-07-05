В Кабмине рассказали об угрозах экологической катастрофы на Донбассе

По его словам, объекты инфраструктуры на Донбассе находятся под угрозой постоянных атак.

«В этом году начиная с января, когда была обстреляна Авдеевка, когда было прекращено газоснабжение, электроснабжение, мы сейчас составляем ту инфраструктурную карту, где нам нужно строить резервные линии по электроснабжению или водоснабжению», — отметил Зубко.

«Мы четко понимаем то, что сегодня обстрелы существуют ДФС, которая находится в районе Авдеевки, есть постоянные перебои с водой для 300 тыс. абонентов, сегодня угроза существует для Мариуполя, потому что именно “Вода Донбасса” из Северского Донца поставляется в Мариуполь. Есть другие проекты, которые позволяют из тех источников, которые имеются вокруг, построить резервные возможности для поставки воды», — рассказал министр.

«Экологическая опасность с точки зрения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей — об этом мы несколько раз поднимали вопрос в Европейском Союзе и Европарламенте. Недавно состоялся визит Ирины Геращенко с евродепутатами (в Донбасс — Ред.), где мы провели заседание экологического штаба в Донецкой области, показали, что мы делаем со своей стороны для того, чтобы эту ситуацию контролировать».

«Имеется сегодня подтопление шахт, оно влияет на нашу территорию и является экологической угрозой. Но вопрос в том, что она будет увеличиваться, если ничего не делать. Поэтому, с одной стороны, мы проработали план, что мы делаем делаем с нашей стороны, и требуем привлечь все международные организации для того, чтобы контролировать экологическую ситуацию с той стороны…».

«Есть определенная угроза в “серой зоне”, это линия соприкосновения, где постоянно происходят боевые действия, и здесь мы понимаем, если не будут выполняться Минские соглашения, то нам нужно привлекать резервные линии», — пояснил он.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш отметил, что уровень воды в затопленных шахтах на подконтрольной «ДНР» и «ЛНР» территории является критическим и почти достиг предельно допустимого.