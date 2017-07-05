Краевой суд разрешил не проводить довыборы в красноярский Горсовет. Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось 4 июля.

По мнению суда, предполагаемая дата, на которую можно назначить выборы — 10 сентября 2017 года. При этом срок полномочий действующих депутатов истекает 9 сентября 2018 года. Таким образом, новые парламентарии в случае их избрания проработают меньше года, что противоречит законодательству.

«Суд в заявлении о назначении дополнительных выборов отказал, и поддержал нашу точку зрения, что довыборы проводиться не должны. Особенностью выборов в городской Совет депутатов Красноярска является то, что депутаты даже по списку избираются не единым списком, а этот список разделен на территориальные группы — по сути, тоже на округа. Мы на уровне городского Совета приняли решение, что этим одномандатным округам нужно уделять чуть больше внимания», — заявил «7 каналу» депутат горсовета Виталий Дроздов.

В середине марта аналогичное решение вынесли сами депутаты Горсовета. Тогда сторонники довыборов отметили, что около трети красноярцев не имеют своих представителей в парламенте. Однако противники закона заявили, что довыборы потребуют дополнительных расходов, нынешний состав Горсовета полностью легитимен, а ушедшие в Заксобрание депутаты продолжают работу с населением. В итоге парламент отклонил инициативу.