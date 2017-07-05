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09:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд разрешил не проводить довыборы в красноярский Горсовет

Избрание новых депутатов противоречит закону.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевой суд разрешил не проводить довыборы в красноярский Горсовет. Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось 4 июля.

По мнению суда, предполагаемая дата, на которую можно назначить выборы — 10 сентября 2017 года. При этом срок полномочий действующих депутатов истекает 9 сентября 2018 года. Таким образом, новые парламентарии в случае их избрания проработают меньше года, что противоречит законодательству.

«Суд в заявлении о назначении дополнительных выборов отказал, и поддержал нашу точку зрения, что довыборы проводиться не должны. Особенностью выборов в городской Совет депутатов Красноярска является то, что депутаты даже по списку избираются не единым списком, а этот список разделен на территориальные группы — по сути, тоже на округа. Мы на уровне городского Совета приняли решение, что этим одномандатным округам нужно уделять чуть больше внимания», — заявил «7 каналу» депутат горсовета Виталий Дроздов.

В середине марта аналогичное решение вынесли сами депутаты Горсовета. Тогда сторонники довыборов отметили, что около трети красноярцев не имеют своих представителей в парламенте. Однако противники закона заявили, что довыборы потребуют дополнительных расходов, нынешний состав Горсовета полностью легитимен, а ушедшие в Заксобрание депутаты продолжают работу с населением. В итоге парламент отклонил инициативу.

Сейчас шесть округов не имеют своих представителей в Горсовете. Депутаты от участков № 2 (Владимир Чащин), № 8 (Сергей Толмачев), № 15 (Иван Серебряков) и № 16 (Александр Глисков) покинули городской парламент после победы на выборах в Законодательное собрание. Представитель округа № 17 Александр Коропачинский ушел из Горсовета по собственному желанию, а депутат от округа № 18 Сергей Суртаев лишился мандата из-за просроченной декларации.

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