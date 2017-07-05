США сняли запрет на провоз электроники на авиарейсах из Турции
Власти США отменили ограничение на провоз крупных электронных устройств на бортах самолетов, следующих в страну из Турции. Об этом в среду, 5 июля, сообщает Reuters.
Власти США отменили ограничение на провоз крупных электронных устройств на бортах самолетов, следующих в страну из Турции. Об этом в среду, 5 июля, сообщает Reuters.
Турецкий перевозчик Turkish Airlines разрешил пассажирам проносить в ручной клади на борт ноутбуки и другие подобные гаджеты на рейсе, который в 06:45 мск отправился из Стамбула в
Министр транспорта Турции Ахмет Арслан (Ahmet Arslan) заявил, что подобное стало возможным благодаря новым мерам безопасности, введенным в воздушной гавани по требованию американской стороны.
В понедельник, 3 июля, стало известно, что Вашингтон разрешил транспортировать в ручной клади электронные устройства в самолетах, направляющихся в США из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
В июне министр внутренней безопасности США Джон Келли анонсировал ужесточение контроля на рейсах
В марте авиапассажирам, направляющимся в США из ряда государств, в целях борьбы с терроризмом запретили хранить в ручной клади устройства, превышающие по размеру мобильные телефоны. Помимо Турции и ОАЭ, данное правило распространили на Египет, Иорданию, Кувейт, Катар и другие страны.