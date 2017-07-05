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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

США сняли запрет на провоз электроники на авиарейсах из Турции

Власти США отменили ограничение на провоз крупных электронных устройств на бортах самолетов, следующих в страну из Турции. Об этом в среду, 5 июля, сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

Турецкий перевозчик Turkish Airlines разрешил пассажирам проносить в ручной клади на борт ноутбуки и другие подобные гаджеты на рейсе, который в 06:45 мск отправился из Стамбула в Нью-Йорк. Кроме того, руководство перевозчика заявило, что в ближайшем будущем ожидает снятия аналогичного запрета на провоз электроники, введенного властями Великобритании.

США отменили подобные ограничения для стамбульского аэропорта имени Ататюрка и Turkish Airlines.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан (Ahmet Arslan) заявил, что подобное стало возможным благодаря новым мерам безопасности, введенным в воздушной гавани по требованию американской стороны.

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В понедельник, 3 июля, стало известно, что Вашингтон разрешил транспортировать в ручной клади электронные устройства в самолетах, направляющихся в США из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Подобный запрет сняли после введения в строй нового пункта предварительного контроля в терминале номер 3 воздушной гавани. Там путешественники смогут пройти миграционную и таможенную проверку.

В июне министр внутренней безопасности США Джон Келли анонсировал ужесточение контроля на рейсах из-за рубежа в Америку. Новые меры, коснувшиеся 280 аэропортов в 150 странах мира, затронули также и Россию.

В марте авиапассажирам, направляющимся в США из ряда государств, в целях борьбы с терроризмом запретили хранить в ручной клади устройства, превышающие по размеру мобильные телефоны. Помимо Турции и ОАЭ, данное правило распространили на Египет, Иорданию, Кувейт, Катар и другие страны.

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