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11:01 (мск), источник: VLADNEWS

Губернатор Приморья попросил пятиклассника проследить за работой чиновников Находки

Андрей Боль продолжит работать над проблемой угольной пыли.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

За исполнением чиновниками прославившегося своей угольной пылью города Находки Приморского края их рабочих обязательств проследит пятиклассник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом мальчика, дозвонившегося на «прямую линию» с Владимиром Путиным, попросил губернатор региона Владимир Миклушевский.

— Андрей, ты молодец, что не побоялся позвонить главе государства и, самое главное, беспокоишься о том, что происходит в городе, — сказал губернатор. — А ты в каком классе учишься?

— В пятый перехожу, — ответил школьник.

— Это правильно, что ты общественной работой начал заниматься в таком раннем возрасте. Есть общественное движение «Народная экспертиза», которое конкретно в Находке занимается проблемой угольной пыли. Мы познакомим тебя с его руководителем, подключайся, следи, как идёт работа по реализации плана, будешь мне периодически рассказывать. Считаю, что молодое поколение тоже должно принимать участие в решении проблем города. Пройдет совсем немного времени, ты закончишь 11 класс, потом вуз, начнешь работать — тебе в этом городе жить. Хорошо, что уже сейчас заботишься о том, каким он будет. Главное, чтобы учеба не страдала, хорошо учишься? — обратился глава края к Андрею.

— Хорошист, — ответил он.

— В том же духе продолжай, — подытожил Владимир Миклушевский.

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