Губернатор Приморья попросил пятиклассника проследить за работой чиновников Находки

За исполнением чиновниками прославившегося своей угольной пылью города Находки Приморского края их рабочих обязательств проследит пятиклассник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом мальчика, дозвонившегося на «прямую линию» с Владимиром Путиным, попросил губернатор региона Владимир Миклушевский.

— Андрей, ты молодец, что не побоялся позвонить главе государства и, самое главное, беспокоишься о том, что происходит в городе, — сказал губернатор. — А ты в каком классе учишься?

— В пятый перехожу, — ответил школьник.

— Это правильно, что ты общественной работой начал заниматься в таком раннем возрасте. Есть общественное движение «Народная экспертиза», которое конкретно в Находке занимается проблемой угольной пыли. Мы познакомим тебя с его руководителем, подключайся, следи, как идёт работа по реализации плана, будешь мне периодически рассказывать. Считаю, что молодое поколение тоже должно принимать участие в решении проблем города. Пройдет совсем немного времени, ты закончишь 11 класс, потом вуз, начнешь работать — тебе в этом городе жить. Хорошо, что уже сейчас заботишься о том, каким он будет. Главное, чтобы учеба не страдала, хорошо учишься? — обратился глава края к Андрею.

— Хорошист, — ответил он.

— В том же духе продолжай, — подытожил Владимир Миклушевский.