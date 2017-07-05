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09:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Холодницкий: заседание комитета Рады по Довгому напоминало театр

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Укриана. Заседание регламентного комитета Верховной Рады по рассмотрению представления Генеральной прокуратуры в отношении нардепа Олеся Довгого местами напоминало театр, заявляет руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Источник: "РИА Новости" Украина

Во вторник в Верховной Раде не поддержали обвинения против нардепа Олеся Довгого и отказались снимать с него неприкосновенность.

«…Мы видели более театральные выступления, особенно депутата Довгого: жестикуляция, ударения. Честно, кое-где немного напоминало театр. К сожалению, прокуратура не может вести себя адекватно также. Мы будем вести себя, как того требует закон. Есть регламент, есть порядок выступления, есть порядок доведения доказательств. Другой вопрос, что много кто не хотел, и до сих пор не хочет, слышать собственно юридическую сторону медали, а все сводят к какой-то политике, к эмоциям, к какому-то шоу», — сказал Холодницкий в эфире телеканала «112 Украина».

В июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого, его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Его подозревают в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара.

Согласно конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.

Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета.

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