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09:54 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска назвали многомиллионные премии Двораковского законными

В администрации Омска дали свою позицию по информации о многомиллионных премиях главы города Вячеслава Двораковского.

«Выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского Совета. Указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросы у контрольно-надзорных органов. Более того, известно, что такая практика существует не только в органах местного самоуправления, но и на региональном и федеральном уровнях», — говорится в сообщении городской администрации.

Как ранее сообщал «СуперОмск», городская прокуратура усмотрела коррупционную составляющую в премировании Двораковсокого. Поощрения выписывали подчиненные мэра.

Так, из полученных в 2014 году 5,5 млн рублей премия Двораковского составила 2,3 млн рублей. А в 2017 году мэр получил 1,9 млн, а премия из них составила 1 млн рублей при такой же заработной плате.

Комментарии
2
Дмитрий Ложкин
Кумовство и коррупция процветает в Омске.Все благодаря ворюге дВОРаку!!!
Рука руку моет.И ничего ж ему не делается.Как с гуся вода.Даже Путин ему не указ.
В городе финансовый коллапс...Мэрия вечно ноет что денег нет,а он себе многомиллионные премии выписывает....Па..ла!!!
Тьфу на вас.
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Дмитрий Ложкин
Кумовство и коррупция процветает в Омске.Все благодаря ворюге дВОРаку!!!
Рука руку моет.И ничего ж ему не делается.Как с гуся вода.Даже Путин ему не указ.
В городе финансовый коллапс...Мэрия вечно ноет что денег нет,а он себе многомиллионные премии выписывает....Па....да!!!
Тьфу на вас.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
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