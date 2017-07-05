В мэрии Омска назвали многомиллионные премии Двораковского законными
В администрации Омска дали свою позицию по информации о многомиллионных премиях главы города Вячеслава Двораковского.
В администрации Омска дали свою позицию по информации о многомиллионных премиях главы города Вячеслава Двораковского.
«Выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского Совета. Указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросы у
Как ранее сообщал «СуперОмск», городская прокуратура усмотрела коррупционную составляющую в премировании Двораковсокого. Поощрения выписывали подчиненные мэра.
Так, из полученных в 2014 году 5,5 млн рублей премия Двораковского составила 2,3 млн рублей. А в 2017 году мэр получил 1,9 млн, а премия из них составила 1 млн рублей при такой же заработной плате.
Рука руку моет.И ничего ж ему не делается.Как с гуся вода.Даже Путин ему не указ.
В городе финансовый коллапс...Мэрия вечно ноет что денег нет,а он себе многомиллионные премии выписывает....Па..ла!!!
Тьфу на вас.
Рука руку моет.И ничего ж ему не делается.Как с гуся вода.Даже Путин ему не указ.
В городе финансовый коллапс...Мэрия вечно ноет что денег нет,а он себе многомиллионные премии выписывает....Па....да!!!
Тьфу на вас.