Сергей Носов: «Поселок Рудника будем системно приводить в порядок»

До 20 июля в Тагилстроевском районе должны быть полностью завершены работы первой очереди замены сетей наружного освещения в рамках реализации программы «Светлый город». В настоящее время подрядчики уже приступили ко второй очереди проекта на Смычке. Окончание всех работ запланировано на последнюю декаду августа.

Помимо обновления сетей наружного освещения по поручению главы города на Смычке будет проведена замена дорожного полотна на ул. Землячки. Также управлению городского хозяйства дано задание на нескольких улицах микрорайона провести ремонт тротуаров.

В поселок Рудника им. III Интернационала мэр приехал по приглашению советника главы города по развитию дорожно-транспортной сети, директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова. Во дворе дома № 1 на ул. Перова Носов встретился с жителями, которые рассказали ему о накопившихся коммунальных проблемах микрорайона и попросили помочь с оборудованием остановки общественного транспорта и пешеходного перехода, благоустройством детской площадки, обеспечением доступной среды в социальных учреждениях, ремонтом дороги на Красный Камень.

«Поселок Рудника будем системно приводить в порядок, — подчеркнул мэр. — Главный акцент на дороги, освещение, социальные объекты».

По итогам встречи будет составлен список первоочередных вопросов. Во время следующего объезда, который в поселке пройдет в конце июля, Носов проконтролирует ход устранения обозначенных жителями микрорайона проблем. Сообщается, что часть вопросов решается уже сейчас. К примеру, на этой неделе мэр встретится с главой Уральского банка Сбербанка России, с которым, помимо прочего, обсудит возможность установки банкомата в данном микрорайоне. Предварительный разговор на эту тему уже состоялся.