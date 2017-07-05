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09:58 (мск), источник: Noi.md

МВД Молдовы разыскивает Евгения Шевчука

Министерство внутренних дел Молдовы пытается установить местонахождение бывшего лидера Приднестровья Евгения Шевчука.

Источник: Noi.md

Об этом заявил журналистам после заседания правительства во вторник министр Александр Жиздан.

По его словам, МВД приняло такое решение по собственной инициативе, отреагировав на публикации в прессе и в социальных сетях. Он отметил, что МВД возбудило уголовное дело о попытке покушения на Шевчука, но «пока нет никаких подробностей на этот счет». «Мы хотим заслушать Евгения Шевчука. Пока к нам никто по этому делу не обращался, других подробностей нет. Расследование покажет, следует ли ему предоставить статус защищаемого лица или нет», — заявил Жиздан.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Верховный Совет непризнанной ПМР принял решение о снятии иммунитета с бывшего тираспольского лидера. Прокуратура Приднестровья возбудила в его отношении пять уголовных дел. В тот же день Евгений Шевчук уехал из Приднестровья на правый берег Днестра. На второй день к нему приехала семья — дочка и супруга, бывший министр иностранных дел Приднестровья Нина Штански (Шевчук). Пресса писала, что чета Шевчук проживает в своей квартире в центре Кишинева, которую они приобрели в свою бытность руководителями непризнанной ПМР.

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