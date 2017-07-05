МВД Молдовы разыскивает Евгения Шевчука
Министерство внутренних дел Молдовы пытается установить местонахождение бывшего лидера Приднестровья Евгения Шевчука.
Министерство внутренних дел Молдовы пытается установить местонахождение бывшего лидера Приднестровья Евгения Шевчука.
Об этом заявил журналистам после заседания правительства во вторник министр Александр Жиздан.
По его словам, МВД приняло такое решение по собственной инициативе, отреагировав на публикации в прессе и в социальных сетях. Он отметил, что МВД возбудило уголовное дело о попытке покушения на Шевчука, но «пока нет никаких подробностей на этот счет». «Мы хотим заслушать Евгения Шевчука. Пока к нам никто по этому делу не обращался, других подробностей нет. Расследование покажет, следует ли ему предоставить статус защищаемого лица или нет», — заявил Жиздан.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе Верховный Совет непризнанной ПМР принял решение о снятии иммунитета с бывшего тираспольского лидера. Прокуратура Приднестровья возбудила в его отношении пять уголовных дел. В тот же день Евгений Шевчук уехал из Приднестровья на правый берег Днестра. На второй день к нему приехала семья — дочка и супруга, бывший министр иностранных дел Приднестровья Нина Штански (Шевчук). Пресса писала, что чета Шевчук проживает в своей квартире в центре Кишинева, которую они приобрели в свою бытность руководителями непризнанной ПМР.