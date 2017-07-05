Команде Двораковского пока запретят загранпоездки и ограничат получение премий

Сегодня, 5 июля, на пленарном заседании Горсовет Омска депутат Сергей Дроздов выступил с внезапным сенсационным предложением. Он призвал запретить начисление премий и заграничные поездки мэру Омска Вячеславу Двораковскому и его подчиненным.

Как выяснилось, накануне прокуратура Омска накануне прислала представление, в котором усмотрела нарушения в начислении денежных премий в мэрии Омска.

В то время как Александр Иванов возмутился, как городская администрация допускает такие нарушения. А Сергей Дроздов конкретизировал свое предложение. Он заявил, что нужно ограничить заграничные вояжи и выплату премии мэрии до 19 июля. В этот день пройдет последнее заседание сессии Городского совета. До этого времени документ нужно доработать с той целью, чтобы внести изменения в порядок начисления выплат сотрудникам городской администрации.

Однако спикер Галина Горст возмутилась:

— Нельзя же так узурпировать власть! — высказалась она, но коллеги-депутаты возгласа не услышали.

В итоге парламентарии поддержали революционное предложение Сергея Дроздова. Также депутаты решили отправить запрос, по которому мэрия должна приготовить отчет о премиях.

Более детально доработки в инициативу Дроздова будут рассмотрены на ближайшем заседании финансово-бюджетного комитета Горсовета.