Налаживать и ускорять раздачу дальневосточных гектаров будут до конца года

Обеспечивать достоверность данных в федеральной информационной системе (ФИС) «НаДальниВосток.рф» ответственные за её работу ведомства будут до 14 декабря 2017 года. Такой срок обозначил для исполнения поручения об упрощении и ускорении выдачи больших участков земли в ДФО председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных сайта правительства РФ.

Решать проблемы будут по итогам обращения на «Прямую линию» к президенту РФ Владимиру Путину 15 июня минэкономразвития и минвостокразвития РФ совместно с органами исполнительной власти регионов ДФО. Им поручено ускорить осуществление государственного кадастрового учёта земельных участков на Дальнем Востоке и внесение сведений о них в единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, премьер-министр РФ распорядился обеспечить достоверность данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы для предоставления гражданам таких земельных участков. К 14 декабря 2017 года ФИС должна работать бесперебойно, а механизм раздачи дальневосточных гектаров — упрощён.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема смещения границ дальневосточных гектаров из-за неправильного перерасчёта кадастровых данных ФИС НаДальнийВосток. рф остаётся актуальной для Якутии. В республике жаловались и на то, что много земель не поставлены на кадастровый учёт. В связи с этим, депутаты и общественники региона ещё до принятия закона о раздаче гектаров просили повременить с распространением его действия на всех граждан РФ и продлить его пилотную реализацию.

Что касается смещения земельных участков на карте, то эта проблема возникает в результате пересчёта координат местного значения в географические, которыми снабжена ФИС. В результате этого смещение участков на территории Якутии, отмечаемых на сайте НаДальнийВосток. рф составляет в среднем 300−500 метров на Северо-Восток по сравнению с его фактическим расположением, и это очень затрудняет раздачу земель.

Напомним, на «Прямой линии» Владимир Путин назвал основной проблемой, препятствующей раздаче дальневосточных гектаров, отсутствие нормального кадастра. Ситуацию президент прокомментировал, отвечая на вопрос жителя Владивостока Ивана Таркина, который жаловался на то, что уже несколько месяцев пытается получить на руки договор на большой участок земли.