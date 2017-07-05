Налаживать и ускорять раздачу дальневосточных гектаров будут до конца года
Исполнить соответствующее поручение Путина поручено до 14 декабря.
Исполнить соответствующее поручение Путина поручено до 14 декабря.
Обеспечивать достоверность данных в федеральной информационной системе (ФИС) «НаДальниВосток.рф» ответственные за её работу ведомства будут до 14 декабря 2017 года. Такой срок обозначил для исполнения поручения об упрощении и ускорении выдачи больших участков земли в ДФО председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных сайта правительства РФ.
Решать проблемы будут по итогам обращения на «Прямую линию» к президенту РФ Владимиру Путину 15 июня минэкономразвития и минвостокразвития РФ совместно с органами исполнительной власти регионов ДФО. Им поручено ускорить осуществление государственного кадастрового учёта земельных участков на Дальнем Востоке и внесение сведений о них в единый государственный реестр недвижимости. Кроме того,
Как сообщало ИА REGNUM, проблема смещения границ дальневосточных гектаров
Что касается смещения земельных участков на карте, то эта проблема возникает в результате пересчёта координат местного значения в географические, которыми снабжена ФИС. В результате этого смещение участков на территории Якутии, отмечаемых на сайте НаДальнийВосток. рф составляет в среднем 300−500 метров на
Напомним, на «Прямой линии» Владимир Путин назвал основной проблемой, препятствующей раздаче дальневосточных гектаров, отсутствие нормального кадастра. Ситуацию президент прокомментировал, отвечая на вопрос жителя Владивостока Ивана Таркина, который жаловался на то, что уже несколько месяцев пытается получить на руки договор на большой участок земли.