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10:42 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов распорядился провести в 2018 году IV ЯМЭФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости (Крым). Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 19—21 апреля 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

В документе, который размещен на сайте крымского правительства, отмечается, что ЯМЭФ проводится с целью развития и укрепления сотрудничества РК с другими субъектами России и регионами иностранных государств, а также привлечения инвестиций в экономику Республики.

Кроме того, Аксенов распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению форума.

Ранее сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров сообщил, что на IV Ялтинском международном экономическом форуме ожидаются 3 тысячи участников из не менее 50 стран.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. В 2017 году ЯМЭФ проходил 20—22 апреля. В нем приняли участие более 2 тыс человек из 46 стран. Общая сумма инвестиционных соглашений и меморандумов, подписанных на форуме, составила 112 млрд рублей.

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