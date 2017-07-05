Аксенов распорядился провести в 2018 году IV ЯМЭФ

В документе, который размещен на сайте крымского правительства, отмечается, что ЯМЭФ проводится с целью развития и укрепления сотрудничества РК с другими субъектами России и регионами иностранных государств, а также привлечения инвестиций в экономику Республики.

Кроме того, Аксенов распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению форума.

Ранее сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров сообщил, что на IV Ялтинском международном экономическом форуме ожидаются 3 тысячи участников из не менее 50 стран.