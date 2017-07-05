Взносы в Пенсионный фонд не платят 6−7 миллионов украинцев — глава Минсоцполитики

Как сообщается на сайте министерства, по мнению Ревы, создание в Украине рабочей солидарной системы пенсионного обеспечения, зависящей от трудового стажа работника, будет мотивировать этих граждан «выйти из тени» и платить единый социальный взнос.

«Мы имеем проблему не в плохой демографии, как некоторые пытаются нас убедить, а в том, что от 6 до 7 млн трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему. Поэтому повышенные требования к страховому стажу создают условия, при которых работники будут требовать от работодателя выполнять свои обязательства перед ними и оформлять их официально на работу», — сказал Рева.

Он отметил, что повышение требований к страховому стажу поможет устранить причины, которые привели к фактическому банкротству Пенсионного фонда, избежав при этом необходимости в повышении пенсионного возраста.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Соответствующие законопроекты «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий» № 6617, «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения» № 6616, «О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения» № 6615, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» № 6614 опубликованы на сайте Верховной Рады.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет — в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы заплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.