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11:10 (мск), источник: Ipress.ua

Гаагский арбитраж принял иск украинских компаний против России

Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration, Нидерланды) принял к рассмотрению иск крупнейшей нефтедобывающей компании Укрнафта против России с целью получения компенсации за «незаконный захват автозаправочных станций (АЗС) компании» на территории Крыма.

Источник: Ipress.ua

Вместе с иском Укрнафты суд также начал рассмотрение иска в Россию украинской компании Stabil.

Оба дела были начаты 3 июня 2015, говорится в ответном сообщении на сайте суда, информируют «Украинские новости».

Компании заявляют, что Россия нарушила условия российско-украинского двустороннего инвестиционного договора.

Напомним, в января 2016 года Укрнафта обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России по вопросу незаконного захвата АЗС в Крыму.

Основанием для обращения в суд послужило двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и Россией 1998 года, согласно которому каждая из сторон взяла на себя обязательства не национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Аналогичные иски против России были представлены также от компаний Novel-Estate, Stabil, Stemv Group, Кировоград-Нефть, Крым-Петрол, Пирсан, Трейд-Траст, Элефтерия, ПКФ Сатек, Рустел, Рубенор.

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