Гаагский арбитраж принял иск украинских компаний против России

Вместе с иском Укрнафты суд также начал рассмотрение иска в Россию украинской компании Stabil.

Оба дела были начаты 3 июня 2015, говорится в ответном сообщении на сайте суда, информируют «Украинские новости».

Компании заявляют, что Россия нарушила условия российско-украинского двустороннего инвестиционного договора.

Напомним, в января 2016 года Укрнафта обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России по вопросу незаконного захвата АЗС в Крыму.

Основанием для обращения в суд послужило двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и Россией 1998 года, согласно которому каждая из сторон взяла на себя обязательства не национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.