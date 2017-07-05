Депутаты утвердили перечень имущества на безвозмездное пользование в 2018 году

Это 186 объекта, которые предполагают занять правоохранительные органы, религиозные организации, госучреждения и общественные организации.

«Решения по безвозмездному использованию имущества мы принимаем до формирования бюджета. Люди побеспокоились, заранее обратились, поэтому сейчас рассматривается вопрос о предоставлении объектов организациям уже на 2018 год», — уточнил депутат Николай Чираков.

В числе организаций, заявившихся на предоставление помещений, оказались и детские образовательные учреждения. Им площади предоставляются на условии выделения бесплатных мест для малоимущих или выполнения иных социальных гарантий.

«Прошлогодней ситуации не повторится, когда собак оставили, а художников выгнали? У нас все помещения, которые были предоставлены в этом году, будут предоставлены и в следующем?» — поинтересовался депутат Александр Иванов.

Как пояснил первый заместитель главы депимущества Андрей Березовский, к существующим объектам добавились только три новых, которые предоставляются УМВД и епархии.

«Это решение рождалось несколько лет, мы каждый год спорили. По сути, здесь все те, по кому мы достигли согласия в прошлом году», — добавила председатель горсовета Галина Горст.

В результате перечень предоставляемых безвозмездно помещений утвердили большинством голосов.