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11:49 (мск), источник: Калининград.Ru

«Надо быть безумцем»: Кушхов прокомментировал дело о хищениях при подготовке Острова к ЧМ-2018

Бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов прокомментировал уголовное дело о хищении денег при возведении стадиона к чемпионату мира по футболу на Острове. Своё заявление он передал через адвоката журналистам газеты «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию защитник экс-чиновника Алим Хамирзов, Кушхов ни от кого не скрывался.

«Несколько месяцев назад он перенёс операцию в Кабардино-Балкарии, а затем уехал в Москву к младшему сыну, где его 28 июня в шесть утра и задержали», — пояснил адвокат.

По его словам, обвинение в адрес бывшего министра пока не выдвинули, он проходит в статусе подозреваемого и не отказывается от дачи показаний.

Хамирзов рассказал, что после обыска в квартире Амира Кушхова его доставили в следственный департамент МВД, где допрашивали до девяти часов вечера. Экс-чиновник отрицает свою причастность к каким-либо хищениям и заявляет, что «надо быть безумцем, чтобы заниматься криминалом на находящемся под микроскопом объекте, где каждый шаг контролируется десятками проверяющих».

Однако доводы Амира Кушхова и его защиты не убедили Тверской суд Москвы. Его, а также двух предполагаемых сообщников, заместителя главы регионального управления заказчика капитального строительства Сергея Трибунского и заместителя гендиректора «ГлобалЭлектроСервис» Хачима Эристова, заключили под стражу. При этом Трибунский якобы дал признательные показания о том, что подписывать акты приёмки его заставлял Кушхов.

Издание отмечает, что уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере» — возбудили калининградские правоохранительные органы ещё в августе 2014 года. К тому времени подрядчик «ГлобалЭлектроСервис», который занимался подготовкой площадки на острове Октябрьском под строительство арены, уже практически завершил земляные работы. В частности, для укрепления грунтов отсыпали около полутора миллионов кубометров песка.

В сентябре 2014 года Амир Куршхов и Сергей Трибунский приняли работы у «ГлобалЭлектроСервис». Тогда сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции получили первую информацию о том, что на площадке стадиона совершаются махинации со стройматериалами. По сведениям «Коммерсанта», один из субподрядчиков поставлял на объект песок, который не соответствовал техническому заданию. Это подтвердила экспертиза. В итоге предполагаемые мошенники заработали на этом более 500 миллионов рублей.

Сами строители с этим не согласны. Представители «ГлобалЭлектроСервиса» говорят, что субподрядчик поставлял качественный песок, но на болотистой местности он начал быстро менять структуру. В то время Амир Кушхов, Сергей Трибунский и Хачим Эристов проходили по делу как свидетели, а само расследование быстро угасло.

Когда материалы дела получил следственный департамент МВД, расследование уголовного дела возобновили. Правоохранители провели серию обысков в правительстве области и московском офисе «ГлобалЭлектроСервиса», откуда изъяли документы и электронные носители информации. Кроме того, полиция задержала Эристова, Трибунского и Кушхова.

Амира Кушхова уволили из областного правительства в начале декабря 2016 года после проверки, которую проводило министерство регионального контроля. Власти направили предварительные материалы в правоохранительные органы из-за подозрения, что там «имели место нарушения законодательства».

В апреле врио губернатора Антон Алиханов сообщил, что Амира Кушхова разыскивает следственный комитет. «Кушхов не является на вызовы наших следователей. Уголовное дело я не буду комментировать, потому что просто не знаю, боюсь ошибиться с его статусом. Скорей всего, он свидетель пока. Но на вызовы в следственный комитет он не является», — рассказывал глава региона.

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