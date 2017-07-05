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11:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мэр города подчеркнул важность строительства дорог в Индустриальном районе Хабаровска

По оценке Александра Соколова, удалось разгрузить движение в южном направлении.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Нарастить объем дорожного строительства планируется в Индустриальном районе города Хабаровска. В том числе на улицах Суворова и Краснореченской, сообщил корр. ИА AmurMedia мэр Александр Соколов в ходе объезда по объектам строительства.

— Все объекты крайне сложны. В зоне строительства находится другая собственность, и приходится решать вопросы с владельцами по освобождению территории. Однако мы планируем ускорить график производства работ по улице Суворова, если удастся согласовать изменения с заказчиком. Также планируем нарастить объемы по улице Краснореченской. Люди говорят слова благодарности за разгрузку движения по южному направлению, — уточнил Александр Соколов.

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