Мэр города подчеркнул важность строительства дорог в Индустриальном районе Хабаровска

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Нарастить объем дорожного строительства планируется в Индустриальном районе города Хабаровска. В том числе на улицах Суворова и Краснореченской, сообщил корр. ИА AmurMedia мэр Александр Соколов в ходе объезда по объектам строительства.

— Все объекты крайне сложны. В зоне строительства находится другая собственность, и приходится решать вопросы с владельцами по освобождению территории. Однако мы планируем ускорить график производства работ по улице Суворова, если удастся согласовать изменения с заказчиком. Также планируем нарастить объемы по улице Краснореченской. Люди говорят слова благодарности за разгрузку движения по южному направлению, — уточнил Александр Соколов.