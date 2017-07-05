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11:57 (мск), источник: dostup1.ru

Музеи Кремля и Челябинская область заключат договор о сотрудничестве

Подписи под документом поставят гендиректор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина и губернатор Борис Дубровский.

Южный Урал начинает долговременное сотрудничество с Музеями Кремля — соглашение о взаимодействии в течение ближайших семи лет будет подписано в Челябинске в четверг, 6 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря Минкульта области Викторию Олиферчук.

Подписи под прецедентным документом поставят генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, предварительная договоренность была достигнута во время майского визита министра культуры Челябинской области в Москву. Стороны договорились о проведении в Челябинске в течение 2018 года большой выставки, посвященной царской охоте, а также о возможности долговременного сотрудничества.

«Уже сейчас можно сказать, что это станет беспрецедентным событием такого рода, поскольку других подобных соглашений с российскими регионами у Музеев Московского Кремля пока нет. Мы в этом отношении будем пионерами. Кроме того, мы намерены воспользоваться случаем, и показать коллегам то, чем мы гордимся — златоустовскую гравюру и оружие», — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В Челябинске Елена Гагарина познакомится с выставочным проектом «Ислам. История, традиции, культура», который откроется в историческом музее и приурочен к Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения», а также с выставочным пространством, в котором предполагается экспонировать предметы из коллекции Музеев Кремля.

Кроме того в программе визита есть целый блок, связанный с посещением Златоуста. Гагарина намерена осмотреть краеведческий музей Златоуста и мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК».

«Это моя первая поездка в Челябинск. Я рада, что у меня будет также возможность посетить город Златоуст — исторический центр художественной гравюры на металле и уникального холодного оружия. Очень важно и заслуживает большого уважения тот факт, что в городе до сих пор продолжается принесшая ему всемирную известность традиция создания украшенного оружия, которой более 200 лет», — отметила Елена Гагарина, добавив, что также интересно будет ознакомиться с коллекцией местного краеведческого музея.

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