В Положение о предварительной регистрации на выборах внесли изменения

Их цель заключается в пополнении механизмов предварительной регистрации не только в онлайновом формате, но и на бумажном носителе.

Таким образом, молдавские граждане, имеющие право голоса, временно или постоянно проживающие за границей, смогут заранее зарегистрироваться через сайт www.alegator.md или путем подачи в дипломатические представительства или консульства Республики Молдова одного или нескольких заявлений, подписанных не менее чем 300 избирателями.

Онлайновый формуляр заполняется на одного человека, а письменные заявления могут быть подписаны несколькими людьми.

Еще одно изменение, внесенное в Положение, направлено на продление срока начала предварительной регистрации. Таким образом, в случае досрочных выборов или республиканских референдумов дата будет объявлена ​​Комиссией, но не позднее, чем за 60 дней до выборов.

Напоминаем, что предварительная регистрация делается с целью определения примерного числа избирателей, которые голосуют за границей в день выборов, для открытия дополнительных избирательных участков за рубежом; подготовки списка избирателей, которые голосуют на территории соответствующих избирательных участков; определения приблизительного количества избирательных бюллетеней, которые будут распределены по этим участкам.