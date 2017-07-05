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12:00 (мск), источник: "Российская газета"

Истребитель Т-50 вышел на завершающий этап испытаний

Истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) проходит финальные тесты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет разработчика самолета, ПАО «Сухой».

Источник: Reuters

«Перспективный авиационный комплекс пятого поколения находится на завершающей стадии испытаний», — говорится в документе. Ранее курирующий авиастроение заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров рассказал, что промышленность готова к серийному производству нового истребителя.

— Промышленность готова и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим, — рассказал Бочаров. Он отметил также, что в России идет нормальный процесс по всем перспективным комплексам.

Т-50 (ПАК ФА) — первый российский боевой самолет пятого поколения. При его создании применен ряд уникальных технических решений. Например, глубоко интегрированная авионика с высоким уровнем автоматизации и интеллектуальной поддержки экипажа. Иначе говоря, компьютер берет на себя большую часть задач по пилотированию самолета, освобождая летчика для решения боевой задачи.

Системы радиолокационного обзора, радиоразведки, связи и радиоэлектронной борьбы интегрированы в единую сеть и частично замещают функции друг друга (это уже технологии авиации шестого поколения). Их антенны распределены по поверхности самолета, формируя «умную обшивку».

Прототипы ПАК ФА летают с «двигателями первого этапа», модернизированной версией силовых установок для семейства Су-27. Основной двигатель Т-50, «изделие 30» проходит наземные испытания. «Это совершенно новая установка, с оригинальными вентилятором, “горячей” частью и системой управления. Применено много новшеств, не имеющих даже близких аналогов в мире», — заявили в Объединенной двигателестроительной корпорации. Первый полет Т-50 с новыми моторами намечен на конец 2017 года.

Российский истребитель пятого поколения отличают малая заметность во всех диапазонах, сверхманевренность, способность развивать сверхзвуковую скорость без форсажа и относительно короткие взлет и посадка.

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