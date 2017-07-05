В рейтинге акимов лидирует Асет Исекешев

Первое место в июне занял аким Астаны Асет Исекешев. В тройке лидеров также аким Алматы Бауыржан Байбек и аким Алматинской области Амандык Баталов.

Аким Алматы Бауыржан Байбек продолжает «нести свой крест» — модернизировать южную столицу, а вместе с ней стандарты городской жизни и ментальность алматинцев. Свою решимость сделать Алматы «умным городом» власти мегаполиса подтвердили на очередном инновационном форуме. А поскольку любая трансформация — сложное и во многом неблагодарное дело, впрочем, как и любое действие, направленное на прогресс, то и критика, а также сопротивление — вполне закономерные явления. К слову, «муниципалитет стоически переносит издержки взятой на себя миссии Данко».

Очередной «Голгофой» для алматинских властей выступила реконструкция дорожной инфраструктуры и пешеходных зон. Другая тема месяца — жилищный вопрос. В частности, продолжена программа по распределению жилфонда атлетической деревни, и «надо отдать должное алматинским властям, максимально исключившим субъективный фактор при распределении жилья». В довесок упомянем, что с начала года рост промышленности в южной столице составил 4,6 процента.

На третьей позиции рейтинга — аким Алматинской области Амандык Баталов. Подводя итоги первого летнего месяца, респонденты отметили, что он продолжает сохранять прочные позиции в управленческом бомонде и находится на хорошем счету в Центре. Об этом свидетельствует, к примеру, активное коммуницирование с Астаной.

Так, аким Баталов принял участие в телемосте «Казахстан-Китай», провел официальную встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, отчитался перед первым вице-премьером Аскаром Маминым, посетившим область с инспекцией МЦПС «Хоргос», СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» и строительства автодороги «Западная Европа — Западный Китай».

Вместе с тем аким Баталов демонстрирует умение тесно взаимодействовать с бизнес-сообществом, о чем свидетельствует реализация проектов по программе «Туған жер» в рамках президентской программы «Рухани жаңғыру». В регионе уже сдан ряд социально-значимых объектов — парки, спортивные и образовательные учреждения. При этом стоит также отметить, что по поручению областного акима ведется работа по недопущению роста цен более чем на сотню социально важных лекарственных средств и по открытию социальных аптек.

Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев был озабочен развитием региональной агломерации, проблемами антимонопольного регулирования, ликвидацией последствий половодья и работой местных полицейских. Но было чему и радоваться — регион держит первое место по объему выпуска продукции малым и средним бизнесом.

В июне аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев принял участие в пятом заседании межправительственной казахстанско-российской комиссии, на котором было принято решение о досрочной реализации космического проекта «Байтерек». В регионе побывал с рабочим визитом премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, отметивший «активную работу области по всем направлениям».

Кроме того, в Приаралье планируют ввести систему единого платежного документа для упрощения оплаты комуслуг и осваивают проектное управление, успешно применяемое в ряде центральных госорганов Казахстана. Неожиданное признание аким Кушербаев получил от депутата Госдумы, который в российском телеэфире довольно лестно, даже восторженно отозвался о современной Кызылорде, что «является весьма символично, поскольку в советское время Кызылорда даже не москвичами называлась не иначе, как Кызылдыра».

Основная группа

Во главе пелотона — аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, главным результатом работы которого можно считать продление полномочий до 2022 года, что служит выражением признания как прежних заслуг, так и эффективности работы в ВКО.

Акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву прошлый месяц принес седьмую строчку рейтинга. В июньском активе Жансеита Кансеитовича плотная работа по газофикации области («план 2017 года — 57 населенных пунктов») и расширению электропроизводства («план 2017 года — 59 объектов»). Стоит упомянуть, что глава региона подверг критике местный госаппарат за качество и сроки строительства социальных объектов. Данную озабоченность можно и нужно разделить, поскольку социальные объекты — это одно из поручений главы государства.

Кроме того, вопрос надзора за строительством приобретает актуальность в контексте того, что власти региона намерены развернуть масштабное строительство водохранилищ.

Отметили респонденты и ситуацию вокруг местной полицейской службы областного центра, а именно то, что «неоднозначность сложившейся диспозиции косвенно затрагивает акима Туймебаева».

Июнь подтвердил нацеленность акима Карагандинской области Ерлана Кошанова на верхние строчки корпуса региональных руководителей. Во-первых, глава региона продолжил кадровые изменения и структурную реорганизацию госаппарата, перепрошивая местное администрирование под свой управленческий стиль и новые задачи. Во-вторых, последовательно проводит линию на решение социальных проблем.

В свою очередь, длительная работа в премьерской канцелярии позволяет ему более активно продвигать актуальные вопросы региона в правительстве. К примеру, в июне аким Кошанов пообещал содействовать строительству нового корпуса областного онкодиспансера.

В-третьих, Ерлан Жаканович продолжил укреплять имидж жесткого, но справедливого руководителя. В прошлом месяце под его критикой «пал» руководитель одного из управлений, досталось на орехи акиму областного центра.

В целом же, эксперты отмечают, что аким Кошанов строит свою работу, акцентируя внимание на решение прежде всего узловых проблем (дороги, водоснабжение, детские сады и т.д), но в то же время не забывая об экономике: в прошлом месяце в области было запущено несколько крупных производственных объектов.

В активе акима Мангистауской области Ералы Тугжанова — решение по утилизации нефтесодержащих веществ с судна «Аракс», которое грозило региону экологическим бедствием, а также поиск механизмов по развитию сельского хозяйства и систематизации инвестиционной политики.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин — первый из четверки недавно назначенных акимов, который зашел к президенту с предварительным отчетом. Кроме того, эксперты отметили, что глава региона публично обозначил повестку местных властей, продемонстрировав полное погружение в регион: «Судя по пресс-конференции Мурзалина, которую он дал местным СМИ по итогам своих первых 100 дней, он еще раскроется и приятно удивит, а возможно обозначит новые тренды в корпусе акимов».

По мнению респондентов, главной темой месяца для акима Павлодарской области Булата Бакауова стала работа с инвесторами. Власти региона стараются получить максимальный выхлоп от выставочного центра инвестиционных возможностей Павлодарской области, который открыт в рамках выставки ЕХРО. Кроме того, Булат Бакауов в ходе казахстанско-китайского делового совета подписал договор о сотрудничестве с двумя китайскими компаниями.

Также был отмечен такой формат, как регулярные встречи с потенциальными инвесторами, в ходе которых аким Бакауов в ручном режиме отрабатывает все рабочие моменты.