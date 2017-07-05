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12:20 (мск), источник: АиФ Омск

Омского мэра Двораковского подозревают в получении незаконных премий

В администрации отметили, что все данные о доходах градоначальника публикуются в открытом режиме.

Городская прокуратура увидела нарушения в начислении премий Вячеславу Двораковскому. Надзорный орган направил в горсовет представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, — сообщают «Коммерческие вести».

Сотрудники ведомства считают, что премии мэра и его заместителей были не только слишком высоки для дефицитной казны Омска, но и начислялись безосновательно. В частности по версии надзирателей удалось установить, что мэр получал премии, которые ему выписывали его же заместители. Например, в текущем году Двораковский заработал 1,9 млн рублей, из них 1 млн — составляет премия.

В мэрии Омска отметили, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского Совета. Указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет, и ни разу до этого не вызывала вопросы у контрольно-надзорных органов. Более того, известно, что такая практика существует не только в органах местного самоуправления, но и на региональном и на федеральном уровне:

«Подтверждающие документы администрация Омска готова предоставить депутатам Омского городского Совета при рассмотрении обращения прокуратуры. Добавим, что сведения о доходам мэра города Омска в соответствии с законодательством ежегодно публикуется», — отмечено в сообщении мэрии.

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