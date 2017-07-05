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12:10 (мск), источник: Om1.ru

Назаров рассказал, как китайцы расхватали омское мороженое

Губернатор Омской области последовал примеру президента Владимира Путина и привез в Маньчжурию холодное лакомство.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 5 июля, в обправительстве омский губернатор Виктор Назаров подвел итоги поездки в Маньчжурию. Глава региона рассказал журналистам, как делегация открыла омский торговый дом в павильонах китайского города.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Первое, что мы попробовали завезти в Маньчжурию, — омское мороженое. Потому что президент Владимир Путин подарил генеральному секретарю ЦК компартии Китая Си Цзиньпиню российское мороженое, и он сказал: «Русское мороженое должно продаваться в Китае». Наше мороженое пошло на ура, и теперь мы прорабатываем вариант поставки нашего мороженого в Китай.

Отметим, что омская делегация во главе с губернатором Виктором Назаровым пробыла в Маньчжурии с 1 по 4 июля. Омская область первая среди российских регионов открыла свой павильон в китайском городе, расположенном на границе двух государств.

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