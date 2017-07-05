Назаров рассказал, как китайцы расхватали омское мороженое

Сегодня, 5 июля, в обправительстве омский губернатор Виктор Назаров подвел итоги поездки в Маньчжурию. Глава региона рассказал журналистам, как делегация открыла омский торговый дом в павильонах китайского города.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Первое, что мы попробовали завезти в Маньчжурию, — омское мороженое. Потому что президент Владимир Путин подарил генеральному секретарю ЦК компартии Китая Си Цзиньпиню российское мороженое, и он сказал: «Русское мороженое должно продаваться в Китае». Наше мороженое пошло на ура, и теперь мы прорабатываем вариант поставки нашего мороженого в Китай.

Отметим, что омская делегация во главе с губернатором Виктором Назаровым пробыла в Маньчжурии с 1 по 4 июля. Омская область первая среди российских регионов открыла свой павильон в китайском городе, расположенном на границе двух государств.