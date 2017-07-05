Для самарских чиновников закупят новые машины

Руководство Самары решило обновить автопарк городской администрации. Для мэрии закупят две партии новых машин.

Обе партии будут небольшими — по две машины. В частности, городские власти планируют приобрести два универсала. Машины должны быть новыми — не ранее 2016 года выпуска. Количество мест — не менее шести, дверей — не менее пяти, и расходом топлива от 6,7 до 10,6 литра на 100 км. Заплатить за две машины администрация планирует сумму в размере 1,06 млн рублей.

Вторая партия машин должна состоять из двух седанов. Автомобили также должны быть новыми — не ранее 2016 года выпуска. Количество мест — не менее пяти, дверей — не менее четырёх, и расходом топлива от 5,8 до 10 литров на 100 км. Стоимость машин не должна превышать 800 тысяч рублей, пишет 63.ру.

Напомним, что в настоящее время в Самарской области чиновников пересаживают на отечественные авто. От иномарок органы власти, напротив, избавляются. Например, региональное правительство продало автомобиль BMW 530iA 2001 года выпуска частному лицу за 318 247 рублей.

Всего на продажу правительство выставляло восемь машин. Помимо BMW, в список попали пять автомобилей Audi A6, в том числе два внедорожника Allroad Quattro, и два Nissan Teana. Их стоимость варьируется от 295 до 478 тысяч рублей.

Также региональные власти выводят из эксплуатации 34 автомобиля Chevrolet Niva и Chevrolet Viva. Это позволит сэкономить более восьми миллионов рублей.

Данная деятельность связана с решением уменьшить управленческие расходы. В 2017 году их планируют сократить на 2,8 млрд рублей.