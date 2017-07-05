Дело MH17. Порошенко прокомментировал решение провести суд в Нидерландах

«Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете малайзийских авиалиний рейса MH17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов… Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек — граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.