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12:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Дело MH17. Порошенко прокомментировал решение провести суд в Нидерландах

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украина окажет максимальную помощь Нидерландам для наказания виновных в крушении в июле 2014 года малайзийского Boeing в Донецкой области, заявил в среду президент Петр Порошенко после официального подтверждения того, что суд по данному делу пройдет в Нидерландах.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете малайзийских авиалиний рейса MH17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов… Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек — граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс «Бук» был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем самопровозглашенной ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что «важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров».

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