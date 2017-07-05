Дело MH17. Порошенко прокомментировал решение провести суд в Нидерландах

«Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете малайзийских авиалиний рейса MH17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов… Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек — граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.
Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс «Бук» был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.
Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем самопровозглашенной ДНР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что «важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров».