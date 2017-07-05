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12:34 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в рабочем ключе, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече», — заявил Песков в ответ на вопрос о приоритетах этих переговоров для Кремля.

По его словам, рабочий диалог между лидерами России и США "жизненно необходим для всего мира".

Он поможет повысить эффективность решения «критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня».

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Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени.

«Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал — предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», — добавил пресс-секретарь.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. В Кремле отметили, что лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Комментарии
7
Леонид Барковский
Ждут размена Сирии на Краину?
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Сергей Иванов
да не чего от этой встречи не изменится.
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арсений сидоров
Я думаю, что в основном ждут размораживание средств мультимиллиардеров русских во всех цивилизованных странах.
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