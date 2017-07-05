В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа

«Первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече», — заявил Песков в ответ на вопрос о приоритетах этих переговоров для Кремля.

По его словам, рабочий диалог между лидерами России и США "жизненно необходим для всего мира".

По его словам, рабочий диалог между лидерами России и США "жизненно необходим для всего мира".

Он поможет повысить эффективность решения «критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня».

Тертый калач и умный человек: Путин и Трамп в ожидании встречи

Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени.

«Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал — предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», — добавил пресс-секретарь.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. В Кремле отметили, что лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.