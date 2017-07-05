В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в рабочем ключе, заявил журналистам
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в рабочем ключе, заявил журналистам
«Первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече», — заявил Песков в ответ на вопрос о приоритетах этих переговоров для Кремля.
Он поможет повысить эффективность решения «критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня».
Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени.
«Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал — предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», — добавил
Первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. В Кремле отметили, что лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.