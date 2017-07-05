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13:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Поддержать строительство детского медцентра в Иркутске просит губернатор минзрав РФ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой письмо с просьбой поддержать проект создания в Иркутске детского многофункционального медицинского центра.

Как 5 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на письмо, правительство Иркутской области планирует направить бюджетную заявку для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2019−2020 годы.

В письме сообщается, что строительство детского многофункционального медицинского центра необходимо для повышения качества и доступности помощи детям на территории Иркутской области. Учреждение будет обеспечивать специализированной, в том числе высокотехнологичной помощью на основе последних достижений науки, цифровых технологий, современной логистики. По словам губернатора, детский многофункциональный медицинский центр может стать хорошей учебной базой для подготовки и дополнительного профессионального образования врачей и средних медработников педиатрического профиля.

Сегодня в Приангарье основной объем специализированной и высокотехнологичной помощи детям оказывают две многопрофильные больницы — Иркутская городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница и Иркутская областная детская клиническая больница. Здесь получают лечение пациенты с тяжелой нейрохирургической, ортопедической, офтальмологической, эндокринологической, онкологической патологией. Также проводится хирургическая коррекция врожденных пороков развития, в том числе новорожденным. На базе этих учреждений организованы детский региональный кардиологический центр для диагностики и динамического наблюдения детей с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, ревматологический и нефрологический детские центры.

В этих двух медицинских организациях также получают помощь дети с тяжелыми заболеваниями из Республики Бурятия, Забайкальского края. Отделения больниц являются клинической базой профильных кафедр Иркутского государственного медицинского университета и Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования.

Основные здания этих двух медицинских учреждений были построены в 1970-х годах прошлого века. Помещения находятся в центре города, являются памятниками истории и культуры. Из-за этого они не подлежат реконструкции для развития новых видов специализированной и высокотехнологичной помощи в соответствии с современными санитарными нормами и правилами. Иркутская государственная областная детская клиническая больница работает в приспособленном помещении, где отсутствуют условия для открытия пансионата для детей с родителями из отдаленных территорий Иркутской области. Имеющиеся планировочные решения с большим трудом позволяют организовать на базе городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы оказание всех видов специализированной экстренной и неотложной медицинской помощи.

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