Поддержать строительство детского медцентра в Иркутске просит губернатор минзрав РФ

Как 5 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на письмо, правительство Иркутской области планирует направить бюджетную заявку для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2019−2020 годы.

В письме сообщается, что строительство детского многофункционального медицинского центра необходимо для повышения качества и доступности помощи детям на территории Иркутской области. Учреждение будет обеспечивать специализированной, в том числе высокотехнологичной помощью на основе последних достижений науки, цифровых технологий, современной логистики. По словам губернатора, детский многофункциональный медицинский центр может стать хорошей учебной базой для подготовки и дополнительного профессионального образования врачей и средних медработников педиатрического профиля.

Сегодня в Приангарье основной объем специализированной и высокотехнологичной помощи детям оказывают две многопрофильные больницы — Иркутская городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница и Иркутская областная детская клиническая больница. Здесь получают лечение пациенты с тяжелой нейрохирургической, ортопедической, офтальмологической, эндокринологической, онкологической патологией. Также проводится хирургическая коррекция врожденных пороков развития, в том числе новорожденным. На базе этих учреждений организованы детский региональный кардиологический центр для диагностики и динамического наблюдения детей с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, ревматологический и нефрологический детские центры.

В этих двух медицинских организациях также получают помощь дети с тяжелыми заболеваниями из Республики Бурятия, Забайкальского края. Отделения больниц являются клинической базой профильных кафедр Иркутского государственного медицинского университета и Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования.