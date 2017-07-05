Депутаты выбрали нового почетного гражданина Калининграда

Решение принималось путем тайного голосования. Почетным гражданином мог стать кандидат, за которого проголосуют две трети депутатов, то есть не менее 18 из присутствовавших на заседании народных избранников. В итоге за Затопляева проголосовали 22 из 24 депутатов. Остальные три кандидата не набрали необходимого количества голосов.

Отметим, изначально на звание почетного гражданина претендовали 5 человек — бывший генеральный директор «Янтарьэнерго» Борис Затопляев, адмирал Владимир Валуев, почетный строитель России Алексей Войтов, бывший врач и внештатный сотрудник ГИБДД Михаил Курляндский и многолетний директор МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» Елена Александронец.

Однако, Курляндский был исключен из списка кандидатов в ходе заседания профильной комиссии, так как выдвинул свою кандидатуру сам, а это противоречит установленному порядку.