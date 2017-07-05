Городская администрация ответила на критические заявления ростовского архитектора Артура Токарева
Администрация
Администрация
По данным департамента архитектуры и градостроительства, на основании распоряжения администрации № 360 от
По Жилищному кодексу РФ общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений, а органом управления дома является собрание собственников. Таким образом, говорится в ответе администрации, «решения собственников помещений многоквартирного жилого дома, принятые на общем собрании собственников помещений такого дома, не признанного в установленном законом порядке объектом культурного наследия, являются наиболее весомыми, в том числе при выборе облицовочных материалов фасадов». Также в администрации обратили внимание, что использование штукатурки при проведении работ по ремонту фасадов зданий не противоречит «Правилам благоустройства территории города Ростова-на-Дону» и постановлению администрации от
Кроме этого, для зданий, которые признаны объектами культурного наследия, на основании постановления Правительства Ростовской области от
Напомним, ростовский архитектор Артур Токарев на своей странице в Facebook рассказал, что часть зданий в центре Ростова в рамках реконструкции к Чемпионату мира по футболу-2018 покрываются штукатуркой, вместо того, чтобы расчистить или покрасить их кирпичный фасад. С этим вопросом он планирует обратиться к Президенту России.
«Департамент ЖКХ согласует только цвет, и в этом весь ужас ситуации», — прокомментировал Артур Токарев ответ администрации. — «Таким образом, можно испортить любое здание. Но межведомственная комиссия как раз и создавалась для того, чтобы это предотвратить», — добавил он.