Городская администрация ответила на критические заявления ростовского архитектора Артура Токарева

По данным департамента архитектуры и градостроительства, на основании распоряжения администрации № 360 от 27.08.2014 была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители департамента, министерства культуры и министерства строительства Ростовской области, а также профессиональной общественности. Одной из ее основных задач является «рассмотрение технического задания на разработку проектной документации по зданиям и сооружениям, вошедшим в реестры проведения ремонтно-реставрационных работ в 2015—2017 годах, в состав которого входят: заключение обследования о техническом состоянии здания и существующей отделки, общие характеристики по объемам работ по восстановлению утраченных архитектурных деталей, видам и составе применяемых материалов, предложения по цветовому решению в контексте колористки формируемой поквартальной застройки. Комиссия вносит предложения по видам отделки фасадов зданий, в том числе по итогам рассмотрения вышеуказанного технического задания». Особо отмечается, что ее решения носят рекомендательный характер.

По Жилищному кодексу РФ общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений, а органом управления дома является собрание собственников. Таким образом, говорится в ответе администрации, «решения собственников помещений многоквартирного жилого дома, принятые на общем собрании собственников помещений такого дома, не признанного в установленном законом порядке объектом культурного наследия, являются наиболее весомыми, в том числе при выборе облицовочных материалов фасадов». Также в администрации обратили внимание, что использование штукатурки при проведении работ по ремонту фасадов зданий не противоречит «Правилам благоустройства территории города Ростова-на-Дону» и постановлению администрации от 22.06.2012 № 477 «Об утверждении порядка оформления, согласования и выдачи проекта цветового решения фасада здания, строения, сооружения и их отдельных элементов при реконструкции, реставрации, текущем и капитальном ремонте, отделке и окраске».

Кроме этого, для зданий, которые признаны объектами культурного наследия, на основании постановления Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 246 выдача рекомендаций по видам отделки фасадов зданий относится к компетенции областного министерства культуры.

Напомним, ростовский архитектор Артур Токарев на своей странице в Facebook рассказал, что часть зданий в центре Ростова в рамках реконструкции к Чемпионату мира по футболу-2018 покрываются штукатуркой, вместо того, чтобы расчистить или покрасить их кирпичный фасад. С этим вопросом он планирует обратиться к Президенту России.

«Департамент ЖКХ согласует только цвет, и в этом весь ужас ситуации», — прокомментировал Артур Токарев ответ администрации. — «Таким образом, можно испортить любое здание. Но межведомственная комиссия как раз и создавалась для того, чтобы это предотвратить», — добавил он.