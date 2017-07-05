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13:21 (мск), источник: Publika.md

Антикоррупционные НПО Украины высоко оценивают борьбу с коррупцией в Молдове

Коррупция — одна из важнейших проблем на постсоветском пространстве. А единственный показатель борьбы с ней — приговоры и конфискация имущества на всех уровнях. И Молдова в этом Украину обошла. Так считают представители власти соседней страны и профильных украинских НПО.

Источник: Publika.md

Украинский Центр противодействия коррупции — неправительственная организация, созданная три года назад. За это время центр способствовал началу расследований в отношении 400 чиновников и предотвратил вывод из бюджета ста миллионов евро. Вот как глава организации прокомментировал приговор экс-премьеру Владу Филату.

«Три инстанции за два года — это хороший результат. По большинству дел Антикоррупционного бюро у нас даже спустя год разбирательств нет решения первой инстанции. Единственный показатель — это посадка в тюрьму и конфискация. Если сел коррупционер, который украл — в чем проблема? Даже если за этим политика — какая вам разница? Есть прецедент», — сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Депутат Верховной Рады Егор Соболев признает — в Украине создаются все новые ведомства по борьбе с коррупцией, но громких судебных приговоров нет.

«Без настоящих коррупционеров в настоящей тюрьме — это всё “бла-бла-бла”. Можно сколько угодно говорить, как решительно всё меняется, но пока мы не увидем топ чиновников в тюрьмах, как в той же самой Румынии, которая к вам ближе, это всё пустые разговоры», — сказал депутат Верховной рады Украины Егор Соболев.

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что за три года в стране все же произошли положительные перемены. Уровень неприятия коррупции в обществе вырос, публикуются журналистские расследования, чиновники больше не уверены в своей безнаказанности. Молдова, по ее словам, пошла дальше.

«Если суды выносят законные, основанные на верховенстве права решения, мы можем только поприветствовать это и надеяться на то, что и наши суды дойдут в своей практике до того, что тоже будут выносить честные законные решения. Можно аплодировать, если такая практика есть в Молдове. А для нас это пока еще путь, который мы осилим», — сказала вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Встречу молдавских журналистов с представителями властей и НПО организовал Украинский кризисный медиа-центр при поддержке посольства США в Молдове.

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