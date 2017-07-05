Мэры ряда населенных пунктов недовольны работой Конгресса местных властей

В репортаже телеканала отмечается, что конгресс игнорирует проблемы сельских жителей, при этом руководство организации получает до 80 тысяч леев в месяц.

По данным TVC 21, самую большую зарплату — 80 тысяч леев — исполнительный директор конгресса Виорел Фурдуй получил в феврале прошлого года. В 2015 его доходы составили почти полмиллиона леев. А с начала этого года — 200 тысяч. А его супруга в качестве эксперта по юридическим вопросам в 2016-м заработала 330 тысяч. При этом средняя зарплата мэра — пять тысяч леев.

«Ого. Если у вас точная информация об окладе в 50 тысяч леев, то это возмутительно. У нас столько получают все сотрудники мэрии».

«Мне трудно поверить, что возможна такая несоразмерность в зарплатах. Может, стоит повысить и оклады мэров, чтобы у нас была какая-то мотивация», — сказала мэр села Будешть Нина Костюк.

Сам Виорел Фурдуй уверяет, что его оклад — гораздо меньше.

«Моя официальная зарплата — четыре тысячи леев. Это фиксированный оклад, но есть еще проекты, о которых я не хотел бы говорить, учитывая их конфиденциальный характер», — сказал исполнительный директор КМВМ Виорел Фурдуй.

Некоторые местные избранники считают, что представители конгресса сотрудничают с мэрами избирательно. И служебными обязанностями пренебрегают.

«Они очень требовательны, порой ведут себя грубо и портят отношения с местными властями».

«Наше сотрудничество с конгрессом должно быть более эффективным. Но у них есть свои любимчики. С одними они работают в тандеме, с другими — все иначе».

«Хотелось бы, чтобы в конгрессе было равновесие, транспарентность, чтобы мы работали по демократическим принципам. Все члены этой организации равны», — сказала мэр села Будешть Нина Костюк.

У Виорела Фурдуя есть ответ и на это.

«Мы работаем над усовершенствованием нормативно-правовой базы. Нас заботят вопросы развития сел, их административного потенциала», — сказал исполнительный директор КМВМ Виорел Фурдуй.

Конгресс местных властей Молдовы был учрежден в 2010 году. Виорел Фурдуй был назначен исполнительным директором годом позже. Его работу критиковали и ранее.