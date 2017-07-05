Депутатов Самарской губернской думы наградили медалями МЧС

Церемония награждения парламентариев прошла 4 июля 2017 года на очередном заседании Самарской губернской думы, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Приказом министра МЧС РФ за заслуги в укреплении содружества во имя спасения, многолетнюю и плодотворную деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, оказания существенной помощи Главному управлению МЧС России по Самарской области в реализации поставленных целей и задач председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов награждён медалью «За содружество во имя спасения».

За многолетнее плодотворное сотрудничество в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах депутат Самарской губернской думы Владимир Симонов удостоен медали «За пропаганду спасательного дела».