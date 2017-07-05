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14:12 (мск), источник: АиФ Самара

Депутатов Самарской губернской думы наградили медалями МЧС

Награды МЧС России председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову и депутату Владимиру Симонову вручил глава Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

Церемония награждения парламентариев прошла 4 июля 2017 года на очередном заседании Самарской губернской думы, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Приказом министра МЧС РФ за заслуги в укреплении содружества во имя спасения, многолетнюю и плодотворную деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, оказания существенной помощи Главному управлению МЧС России по Самарской области в реализации поставленных целей и задач председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов награждён медалью «За содружество во имя спасения».

За многолетнее плодотворное сотрудничество в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах депутат Самарской губернской думы Владимир Симонов удостоен медали «За пропаганду спасательного дела».

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