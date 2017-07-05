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15:00 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев подписал изменения в образовательной накопительной системе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Главой государства подписан закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы”, направленный на совершенствование Государственной образовательной накопительной системы», — говорится в сообщении.

Отметим, проект закона был разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, входящих в сферу действия закона РК «О государственной образовательной накопительной системе».

Поправки направлены на реализацию права на получение премии государства по приоритетной категории — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе достигшие совершеннолетия, но не более чем до достижения 23-летнего возраста.

Кроме того, для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и сирот государство увеличит ставку вознаграждения с 5 до 7 процентов. Также будет расширено количество банков — участников накопительной системы, которым теперь необязательно иметь филиалы в регионах. Текст закона публикуется в печати.

Напомним, в Казахстане Государственная образовательная накопительная система начала функционировать в 2013 году. Позже по инициативе первой леди Сары Назарбаевой началась реализация нового социального проекта, цель которого — дать возможность детям-сиротам накопить определенную сумму денег в рамках Гособразовательной накопительной системы и к окончанию основной средней школы иметь возможность продолжить и получить качественное образование.

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