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14:17 (мск), источник: Новости Перми

Закон о господдержке «обманутых» дольщиков будет внесен в Законодательное собрание Пермского края

Сегодня, 5 июля, на заседании правительства Пермского края обсудили меры государственной поддержки дольщиков, разработанные краевыми властями.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что расширение категорий дольщиков, имеющих право на государственную поддержку, оформлено в виде закона, который сегодня будет внесен на рассмотрение краевого Законодательного собрания.

Ранее Максим Решетников поручал краевому министерству строительства и ЖКХ проработать комплекс мер по решению проблемы «обманутых» дольщиков от достройки до господдержки пострадавших граждан. Сейчас в Пермском крае 18 проблемных объектов. Число «обманутых» дольщиков — 1892.

Министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин рассказал на заседании, что проблемы будет решаться в три этапа: первый — консервация проблемного объекта и недопущение ухудшения его состояния, второй — завершение строительства, и третий — предоставление субсидии гражданам (участникам строительства) для компенсации их расходов.

По словам Сюткина, больше всего времени и усилий требует первый этап. По каждому объекту будет проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, чтобы исключить завышение цен на строительство. Исполнителем всех работ будет государственное Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования.

На втором этапе строительство объектов будет финансироваться через ПАИЖК, а на третьем — дольщики получат субсидии. Напомним, в перечень категорий граждан, имеющих право на субсидии, входят малоимущие, ветераны, многодетные семьи, пенсионеры и те, кто полностью или частично оплатил приобретение квартиры за счет ипотеки и другие. По предложениям дольщиков, прозвучавшим во время обсуждения в Общественной палате, в список также войдут семьи, состоящие из одного родителя независимо от возраста, а также те, кто приобретал жилье за счет средств материнского капитала.

На прошлой неделе Общественная палата рекомендовала правительству утвердить предлагаемые этапы решения проблем обманутых дольщиков.

«Важно не забывать, что государство взяло на себя обязанность контроля договоров и фактически гарантировало исполнение обязательств перед участниками долевого строительства. Нам важно не оставлять граждан один на один с этой проблемой. Правовое регулирование, вопросы социальной поддержки требуют утверждения законом, сегодня я внесу его в Законодательное собрание, еще раз обсудим его с депутатами. Благодарю всех, кто принял участие в работе с дольщиками», — отметил по итогам рассмотрения вопроса Максим Решетников.

«На базе Общественной палаты прошел круглый стол, отдельные встречи с дольщиками, работает постоянно действующая комиссия. В обсуждении приняли участие представители власти: министерство строительства и ЖКХ, администрация губернатора, депутаты Законодательного собрания, администрация города, а также представители всех объектов незавершенного строительства. Предложенные меры государственной поддержки дольщиков были одобрены большинством членов палаты», — прокомментировал председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

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