Медведев и Назаров обсудили контроль над Омской областью
Губернатор Омской области Виктор Назаров 5 июля участвует в совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Губернатор Омской области Виктор Назаров 5 июля участвует в совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
В совещании, которое проводится по видеоконференцсвязи, участвуют и главы других регионов.
Как пояснила советник губернатора Юлия Соколенко, совещание посвящено федеральной программе по совершенствованию
Главы регионов вместе с