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14:18 (мск), источник: СуперОмск

Медведев и Назаров обсудили контроль над Омской областью

Губернатор Омской области Виктор Назаров 5 июля участвует в совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

В совещании, которое проводится по видеоконференцсвязи, участвуют и главы других регионов.

Как пояснила советник губернатора Юлия Соколенко, совещание посвящено федеральной программе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. В частности, будет затронут вопрос и ее реализации в Омской области.

Главы регионов вместе с премьер-министром Медведевым затронут вопросы контроля на всех уровнях власти, в том числе доступность информации об экспертах, которые проверяют омские предприятия, контроля в области торговли алкоголем, контроля в области долевого строительства, ревизии в области нагрузки на предпринимателей и другие вопросы.

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