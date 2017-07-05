Медведев и Назаров обсудили контроль над Омской областью

В совещании, которое проводится по видеоконференцсвязи, участвуют и главы других регионов.

Как пояснила советник губернатора Юлия Соколенко, совещание посвящено федеральной программе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. В частности, будет затронут вопрос и ее реализации в Омской области.