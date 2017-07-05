Порошенко обещает педагогам дальнейшее повышение зарплаты

«В этом году нам удалось повысить зарплаты учителям. Мы будем и дальше работать над повышением заработной платы работникам образования», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что МОН проведет аудит существующего в школах компьютерного оборудования. Министр отметила, что в системе среднего образования на учете стоит большое количество компьютеров, но нет полного понимания, в каком они состоянии и какое количество из них функционирует.

«Мы не можем начать процесс по созданию информационного образовательного пространства без четкого понимания того, какими инструментами мы владеем и сколько детей в школе реально имеют доступ к компьютерам. Таким образом, нам нужно провести аудит оборудования и по его результатам планировать дальнейшую компьютеризацию», — пояснила Гриневич.