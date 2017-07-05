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14:21 (мск), источник: Капитал

Порошенко обещает педагогам дальнейшее повышение зарплаты

Президент Украины Петр Порошенко пообещал украинским педагогам дальнейшее повышение заработной платы. Об этом он заявил во время посещения средней общеобразовательной школы № 168 в Киеве, передает РБК-Украина.

Источник: Капитал

«В этом году нам удалось повысить зарплаты учителям. Мы будем и дальше работать над повышением заработной платы работникам образования», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что МОН проведет аудит существующего в школах компьютерного оборудования. Министр отметила, что в системе среднего образования на учете стоит большое количество компьютеров, но нет полного понимания, в каком они состоянии и какое количество из них функционирует.

«Мы не можем начать процесс по созданию информационного образовательного пространства без четкого понимания того, какими инструментами мы владеем и сколько детей в школе реально имеют доступ к компьютерам. Таким образом, нам нужно провести аудит оборудования и по его результатам планировать дальнейшую компьютеризацию», — пояснила Гриневич.

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